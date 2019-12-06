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    3 млн тенге собрали для тяжелобольных детей на благотворительном балу в Актобе

    6 Декабря 2019, 20:18

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 3 млн тенге собрал благотворительный бал, организованный по традиции Западно-Казахстанским медицинским университетом имени Марата Оспанова. Средства были переданы на лечение 20 тяжелобольным детям и 100 студентам из малообеспеченных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к социальной проблеме детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. В рамках благотворительного бала было собрано 3 млн тенге, которые мы передали 20 тяжелобольным детям, в том числе с диагнозами порок сердца, болезнь Дауна, ДЦП, онкология. Также 100 студентам нашего вуза из малообеспеченных семей была передана помощь по 15 тысяч тенге», - сказал организатор мероприятия Жангельды Шаимбетов.

    Для проведения благотворительного бала студенты медицинского вуза готовились 3 месяца, разучивая парный бальный танец. «Посильную помощь внесли творческие коллективы города, а также отдельные певцы и музыканты Актобе», - добавил Ж. Шаимбетов.

    Самый первый благотворительный бал медуниверситета состоялся в 2009 году, и с тех пор мероприятие стали проводить ежегодно.

    Всего за десять лет «Благотворительного бала» была оказана материальная помощь социально уязвимым категориям актюбинцев на общую сумму в 30 миллионов тенге, помощь оказана более 200 людям.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Благотворительность Общество
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