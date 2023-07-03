3 млн тенге получил победитель республиканского айтыса

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прошел республиканский айтыс акынов «Майлы қиян — Маңғыстау», посвященный 50-летию Мангистауской области и 60-летию Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления культуры.

В двухдневных состязаниях приняли участие 16 поэтов-импровизаторов со всей республики.

По решению жюри, главный приз и денежный приз в размере 3 000 000 тенге достался Мурадыму Мирланову из Западно-Казахстанской области.

Первое место и 2 000 000 тенге завоевал Рустем Каиртайулы из области Абай. Второе место поделили представитель области Улытау Максат Аканов и представитель Мангистауской области Бейбит Байжигит. Им вручен денежный приз в размере 1 млн тенге каждому.

Призовое III место и денежный приз в размере 800 000 тенге получили Дидар Ками - Карагандинская область, Айбек Ережепов – Алматинская область, Зейнолла Косымбаев – Мангистауская область.

Представитель Мангистауской области Азамат Орынбасаров выиграл специальный приз и получил денежное вознаграждение в размере 600 000 тенге.