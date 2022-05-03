3 Мая 2022 08:00

3 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1950) родился- член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана, видный политический, государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Атырау. Окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР (1969-1974), специалист по международным отношениям; курсы усовершенствования руководящих дипломатических кадров при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР (г. Москва) (1987-1988).

Трудовая деятельность: первый секретарь консульского отдела, заведующий отделом печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР (1975-1979); заведующий протокольным отделом Министерства иностранных дел Казахской ССР (1979-1981); генеральный секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР (1981-1987); генеральный секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР (1988-1990); советник Президента Казахской ССР (1990-1992); заведующий международным отделом аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1992-1994); торгово-экономический представитель РК во Французской Республике и странах Европы (1994-1996); председатель Таможенного комитета РК (1996-1997); председатель государственного таможенного комитета РК (02.1997-12.1997); председатель таможенного комитета Министерства финансов РК (1997-1999); президент ОАО «ФПГ «GBM-KZ company», ОФ «Фонд генерала Гани Касымова» (01.1999-11.1999); член социального совета НДП «Нур Отан» при Мажилисе; депутат Мажилиса Парламента РК II созыва (1999-2004); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2007-2013); представитель Национальной палаты предпринимателей в Сенате Парламента РК; председатель Совета по защите прав предпринимателей при Национальной палате предпринимателей РК (с 2013 года).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденами «Достық» II, I ст. (2005, 2011); медалями РК. Имеет звания «Человек года» в номинации «Парламентарий года» (2000), «Самый демократичный политик» (2002), «Депутат года» (2003, 2007, 2008). Заслуженный деятель дипломатической службы РК (2004).

назад (1960) родился- член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-промтеплоэнергетик (1982); Центрально-Азиатский университет, юрист (2002); прошел обучение в Йельском университете США по программе переподготовки государственных служащих (2006).

Трудовая деятельность: мастер по ремонту технического оборудования завода пластмасс (г. Шевченко) (1982-1985); секретарь Комитета комсомола завода пластмасс (1985-1986); первый секретарь Шевченковского горкома ЛКСМ Казахстана (1986-1989); начальник участка теплоснабжения, заместитель главного энергетика завода пластмасс (АО «АКПО») (1989-1998); заместитель акима г. Актау (1998-1999); заместитель акима Мангистауской области (1999-2008); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по экономической и региональной политике (2008-2012); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2012-2014); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2014-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); медалями «За трудовое отличие» (1985), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2004), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен благодарностями Президента РК (2010), акима Мангистауской области (2000, 2008, 2010).

назад (1988) родился- руководитель аппарата Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в г. Тараз Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби; Кембридж, Оксфорд, магистр экономики и международного бизнеса (2012).

Трудовая деятельность: старший эксперт отдела международной информации государственного учреждения «Назарбаев центр» (2012-2013); руководитель управления, директор департамента центрального аппарата МОН РК (2013-2016); директор административного департамента Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2016-2017); инспектор секретариата руководителя канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.