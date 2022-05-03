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    3 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    3 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день свободы печати

    Отмечается с 1994 года, учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/DEC/48/432 от 20 декабря 1993 года. Его существование обусловлено резолюцией 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире», которая увидела свет благодаря плодотворной работе Генеральной конференции ЮНЕСКО.

    Дата события была выбрана не случайно. Именно 3 мая в 1991 году вышла декларация по обеспечению содействия независимости и плюрализма печати в Африке. Праздник призван обратить внимание общества на проблемы средств массовой информации и позитивное влияние открытых СМИ на развитие общества.

    Всемирный день Солнца

    Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (ISES-Europe) организует на добровольной основе ежегодное проведение 3 мая Дня Солнца.

    Всемирный день борьбы с астмой

    Проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Впервые этот день прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме.

    Главная цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

    День тюркизма

    Отмечается в странах с преимущественно тюркским населением, а также представителями тюркской диаспоры по всему миру. Его отмечают в основном те, кто поддерживает пантюркизм, движение за политическое и культурное объединение всех тюркских народов.

    Тюркские народы представляют собой совокупность этнолингвистических групп, говорящих на родственных языках, принадлежащих к тюркской языковой семье. Суверенными странами, где тюркский язык признан официальным, являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Туркменистан и Узбекистан. Четыре из них (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция) являются членами-основателями Тюркского совета, международной организации, созданной в 2009 году.

    СОБЫТИЯ

    В 1993 году в Алматы состоялось подписание соглашений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о межреспубликанском пользовании землями, о денежно-кредитных отношениях в связи с введением Кыргызской Республикой национальной валюты - сома.

    В 1997 году были упразднены три области - Жезказганская, Кокшетауская и Семипалатинская. Кроме того, были изменены границы других областей. Жезказганская была включена в Карагандинскую, Кокшетауская - в Северо-Казахстанскую, Семипалатинская - в Восточно-Казахстанскую области.

    В 2001 году одной из улиц Алматы в память об основателе и первом президенте федерации таеквондо Республики Казахстан, шестикратном чемпионе мира по таеквондо присвоено имя Мустафы Озтюрка.

    В 2002 году Президенты Республики Казахстан и Российской Федерации Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подписали исторический документ - Протокол Соглашения между РК и РФ по разграничению северной части Каспийского моря.

    В 2012 году в Алматы открылась первая в СНГ галерея ориентального искусства «Джамаль», в экспозиции которой были представлены редчайшие артефакты в виде древних фолиантов, прикладного искусства, музыкальных инструментов, предметов быта казахов и народов Востока, Средней Азии, начиная с XVIII века.

    Впервые в Казахстане была собрана коллекция казахского стиля оформления каллиграфии. Представлены работы талантливейшего казахстанского художника Асылбека Урынбасарова, отточившего свое искусство в школе каллиграфии № 1 с мировым именем основателя Челяби, а также в Египте и Турции.

    В 2013 году Астана присоединилась к инициативе Европейского союза (ЕС) «Соглашение мэров», призывающей мировое общество к рациональному использованию энергоресурсов. Сама идея «Соглашения мэров» заключается в снижении энергопотребления и выбросов парниковых газов. Города, подписавшие его, получают поддержку в достижении конкретных индикаторов.

    В 2013 году в питомнике хищных птиц «Сункар» появились на свет первые «экспериментальные» беркуты, которых выпустили на природу в рамках проекта «Внеси свой вклад. Сохрани природу», разработанного и реализуемого Институтом зоологии РК, компанией Efes Kazakhstan. Цель - сохранение популяции беркутов.

    В 2014 году запущенный с космодрома Куру первый казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли выдал первые тестовые снимки из космоса. Снимки очень высокого качества с пространственным разрешением до 1 метра были сделаны над столицей.

    В 2016 году на чешский язык были переведены первые два тома трилогии «Кочевники» Ильяса Есенберлина - «Заговоренный меч» и «Отчаяние».

    В 2017 году группа фанатов посредством американского проекта Name A Star Live приобрела одну звезду галактики Андромеда и дала ей имя Димаш Кудайберген, внедрив ее в карту звезд. Кроме того, они включили эту звезду в список Space Service INC (SSI). Этот список будет храниться в вечном космическом архиве SSI.

    В 2018 году Международная боксерская федерация (IBF) на финальной пресс-конференции перед предстоящим боем вручила казахстанскому боксеру Геннадию Головкину особый подарок. За три успешные защиты своего титула IBF Головкин получил в качестве подарка от боксерской организации кольцо чемпиона.

    В 2019 году в ходе Европейского саммита свободных экономических зон, прошедшем в городе Скопье (Северная Македония), специальная экономическая зона «Павлодар» стала официальным представителем Всемирной организации World Free Zones Organization в Центральной Азии.

    Получение статуса регионального офиса дает неограниченный доступ к различным инструментам от World FZO для экономического процветания и социально-экономической устойчивости свободных экономических зон, а также для привлечения инвестиций и стратегических партнеров по всему миру.

    World Free Zones Organization - это глобальная некоммерческая организация, представляющая интересы свободных зон по всему миру, основной миссией которой является объединить свободные экономические зоны и способствовать их положительному воздействию на экономическое и социальное развитие стран.

    В 2019 году воспитанница детско-юношеской спортивной школы №1 Аружан Абдыханова вошла в тройку победителей на Чемпионате мира по тогызкумалаку в турецкой Анталье и выполнила норматив мастера спорта международного класса.

    В чемпионате принимали участие более 100 спортсменов из Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, России, США, Таджикистана, Украины, Турции, Чехии и Швейцарии. Впервые свое мастерство на мировой арене продемонстрировали спортсмены из Латвии, Пакистана, Эфиопии, Румынии.

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