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    3 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    3 Марта 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    58 лет назад (1965) родился ШАЙДАРОВ Серик Жаманкулович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от области Улытау.

    Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-строитель (1990); Карагандинский государственный технический университет, экономист (2001).

    Трудовая деятельность: инженер, начальник отдела ПСЭО «Джезказганмелиорация» (1990-1991); главный инженер УПТК, начальник отдела, заместитель управляющего трестом «Иртышканалстрой», начальник УПТК КП «Иртышканалстрой» (1990-1994); заместитель главы администрации, первый заместитель акима (1994-1997); аким Жанааркинского района Карагандинской области (1997-2007); аким Нуринского района Карагандинской области (2007-2011); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области (2011-2013); аким г. Жезказган (2013-2014); аким Абайского района Карагандинской области (2014-2017); заместитель акима Карагандинской области (2017-2022).

    На занимаемой должности - с августа 2022 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2005), медалью.

    58 лет назад (1965) родился БАЙЖУМАНОВ Мухтар Казбекович - ректор Таразского регионального государственного университета имени М.Х. Дулати.

    Родился в Талдыкорганской области. Окончил Жетысуский педагогический институт им. И. Жансугурова.

    Трудовая деятельность: учитель математики в школе Коксуского района Алматинской области (1989); преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана, декан Талдыкорганского государственного университета (1991-2000); научный сотрудник КазНУ им. аль-Фараби (1996-1997); старший преподаватель КазНТУ им. К. Сатпаева (2000-2001); работа в аппарате МОН РК (2001-2011); председатель правления - ректор АО «Академия гражданской авиации» (2012-2018); председатель правления - ректор университета Шакарима (2020-2021); председатель правления - ректор Казахского университета технологии и бизнеса (2021-2022).

    На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

    40 лет назад (1983) родился МУСИН Багдат Батырбекович - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

    Родился в г. Экибастузе Павлодарской области. Окончил Университет имени С. Демиреля, программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники (2004); Казахский институт правоведения и международных отношений, правовед (2006).

    Трудовая деятельность: главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии» (2004-2007); начальник отдела сопровождения информационных систем в РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции РК (2007-2008); советник министра юстиции РК по информационным технологиям, начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК (2008-2010); заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2011); заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2014); председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (04.2014-08.2014); председатель правления АО «Казпочта» (2014-2017); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2018); заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда (2018-2019); IT-предприниматель, сооснователь IT-стартапов ReKassa, Tastamat и др. (2019-2020); советник Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям (03.2020-07.2020); первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (07.2020-09.2020); председатель Межгосударственного совета по космосу (2021).

    На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

    Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет органов КПСИСУ ГП РК».

    35 лет назад (1988) родился КУРЕНКЕЙ Азамат Жолдасбекович - заместитель прокурора Алматинской области.

    Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, юриспруденция; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, юриспруденция (магистратура).

    Трудовая деятельность: помощник прокурора Жетысуского района г. Алматы (2010); помощник, старший помощник прокурора района «Есиль» г. Астаны; начальник прокуратуры района «Есиль» г. Астаныа; прокурор управления прокуратуры г. Астаны; прокурор отдела Генеральной прокуратуры; заместитель начальника управления прокуратуры Алматинской области; заместитель прокурора Енбекшиказахского района Алматинской области (02.2019-04.2019); прокурор Енбекшиказахского района Алматинской области (2019-2022).

    На занимаемой должности - с октября 2022 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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