3 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1956) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в г. Бельцы (Республика Молдова). Окончил Харьковский юридический институт им. Ф. Дзержинского, юрист (1980).

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры в Рышканском районе Молдавской ССР (1980-1985); работа в органах прокуратуры Донецкой области Украинской ССР (1985-1987); работа в прокуратурах Калининского, Ленинского районов г. Семипалатинск Семипалатинской области, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях, г. Алматы, Генеральной прокуратуре РК (1987-2001); первый заместитель прокурора Костанайской области (2001-2002); первый заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области (2002-2005); первый заместитель прокурора г. Алматы (2005-2006); начальник управления департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, заместитель начальника департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, начальник управления департамента по надзору за законностью уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК (2006-2010); старший помощник прокурора Восточно-Казахстанской области по надзору за законностью применения природоохранного законодательства (09.2010-11.2010); начальник управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Восточно-Казахстанской области (2010-2012); заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области (2012-2015).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ ст. (2015); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Прокуратура ардагері» (2011), «Міңсіз қызметі үшін» I, II, III ст., «Шығыс Қазақстан обласының прокуратурасына 75 жыл», «Қазақстан Республиқасының прокуратурасына 20 жыл».

назад (1960) родился- заместитель директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».

Родился в Актюбинской области. Трудовая деятельность: заместитель директора Службы внешней разведки «Сырбар» (2009-2015); первый заместитель Службы внешней разведки «Сырбар» (2015-2018); директор Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» (09.2018-02.2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

назад (1965) родился- заместитель акима Карагандинской области.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-строитель (1990); Карагандинский государственный технический университет, экономист (2001).

Трудовая деятельность: инженер, начальник отдела ПСЭО «Джезказганмелиорация» (1990-1991); главный инженер УПТК, начальник отдела, заместитель управляющего трестом «Иртышканалстрой», начальник УПТК КП «Иртышканалстрой» (1990-1994); заместитель главы администрации, первый заместитель акима (1994-1997); аким Жанааркинского района Карагандинской области (1997-2007); аким Нуринского района Карагандинской области (2007-2011); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области (2011-2013); аким г. Жезказган (2013-2014); аким Абайского района Карагандинской области (2014-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), медалью.

назад (1976) родился- президент АО «Пассажирские перевозки» - исполнительный директор АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, физический факультет (1996).

Трудовая деятельность: АО «Астанаэнергосервис» (1999-2001); менеджер по маркетингу реализации нефтепродуктов ТОО «Казахойл продактс» (2001-2002); АО «Казтранссервис» (2002-2008); директор департамента маркетинга перевозок АО «НК «КТЖ» (2008-2010); управляющий директор по пассажирским перевозкам АО «НК «КТЖ» (2010-2012); президент АО «Казтранссервис» (2012-2014); управляющий директор по логистике АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2014-2016); советник президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» (06.2016-12.2016); вице-президент по развитию АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2016-2017); исполнительный директор АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2017-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2018 года.

назад (1983) родился- член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

Родился в г. Экибастуз Павлодарской области. Окончил Университет имени С. Демиреля, программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники (2004); Казахский институт правоведения и международных отношений, правовед (2006).

Трудовая деятельность: главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии» (2004-2007); начальник отдела сопровождения информационных систем в РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции РК (2007-2008); советник министра юстиции РК по информационным технологиям, начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК (2008-2010); заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2011); заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2014); председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (04.2014-08.2014); председатель правления АО «Казпочта» (2014-2017); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2018).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».