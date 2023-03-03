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    3 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    3 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день дикой природы

    Резолюция об учреждении этого всемирного дня была принята 20 декабря 2013 года на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 3 марта 1973 года в результате резолюции Всемирного союза охраны природы в Вашингтоне была подписана Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Она вступила в действие 1 июля 1975 года.

    Всемирный день писателя

    Отмечается ежегодно по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 года.

    Основанный ПЕН-клубом праздник, отмечаемый 3 марта и призывающий «четвертую власть» выступать против негативных аспектов демократической печати, а также воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации, умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их интерпретации ради политических, групповых и личных интересов.

    Международный день охраны здоровья уха и слуха

    Учрежден в 2007 году на Первой международной конференции по предупреждению и реабилитации нарушений слуха, проходившей в Китае. Его целью является повышение осведомленности населения о возможных проблемах слуха, а также проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития заболеваний уха.

    СОБЫТИЯ

    В 1990 году в журнале «Молодая гвардия» напечатана повесть Сакена Жунусова (1934-2006) «Тропа», перевод повести «Заманай мен Аманай», сделанный писателем Владимиром Солоухиным. Повесть рассказывает об исходе казахов со своих исторических земель из-за конфискации скота, налогов и поборов, насильственного перевода к оседлому образу жизни.

    В 1993 году главами пяти государств Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан) был создан Международный фонд спасения Арала (МФСА).

    На первой встрече президентов (26 марта 1993 года, г. Кызылорда) было подписано Соглашение «О совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона». Утверждено Положение о МФСА, образовано правление фонда в составе 10 человек (по два представителя от каждого государства) и принято решение об избрании Нурсултана Назарбаева президентом Международного фонда спасения Арала.

    В 2010 году за особый вклад в развитие взаимопонимания между народами Республики Казахстан и Федеративной Республики Германия казахстанскому литератору Герольду Бельгеру от имени ФРГ был вручен орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

    Жизнь и творчество Герольда Бельгера тесно сплетены с судьбой казахского, русского и немецкого народов. Он является символом дружественной связи между этими народами. Его заслуги отмечены многочисленными почетными званиями, орденами и премиями Казахстана, среди них премия Президента Республики Казахстан «За мир и духовное согласие» (1992 год).

    В 2010 году в Астане состоялась церемония открытия Посольства Финляндской Республики в Республике Казахстан, которое расположилось в здании «Астана-Тауэр» на набережной реки Есиль. Первым послом в Республике Казахстан был назначен Микко Киннунен.

    В 2011 году в Лондоне депутату Мажилиса Парламента РК Нуртаю Сабильянову была вручена награда имени Королевы Виктории. Кандидатура казахстанского парламентария была представлена Номинационным комитетом Европейской бизнес-ассамблеи (Оксфорд, Великобритания) за благотворительную и общественную деятельность, которая характеризуется высокой степенью внедрения социальных программ и возрождением национальных традиций.

    В 2014 году победителем республиканского конкурса «Спортсмен года» в номинации «Прорыв года» стал Денис Тен - бронзовый призер XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Ему были вручены диплом и статуэтка.

    В 2017 году сборная Республики Казахстан по велоспорту на шоссе стала лучшей на чемпионате Азии в Бахрейне. По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав в общей сложности 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

    В 2017 году популярный эстрадный певец Димаш Кудайберген, который достойно представлял Казахстан на конкурсе «I am a singer» (Китай), стал лауреатом премии Фонда Первого Президента РК.

    В 2018 году состоялась официальная церемония подписания Казахстаном Договора о запрещении ядерного оружия. Договор был подписан постоянным представителем РК при ООН Кайратом Умаровым. Республика Казахстан стала 57 государством-подписантом. Документ вступил в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.

    В 2018 году академик Торегельды Шарманов был награжден орденом Ахмета Байтурсынова за выдающиеся заслуги в развитии высшего образования страны, новаторские идеи, инновационный подход в подготовке специалистов нового поколения. Орден академику вручил президент Ассоциации вузов Республики Казахстан Рахман Алшанов.

    В 2021 году единственному манасчи в Казахстане, известному писателю, драматургу Баянгали Алимжанову за большой вклад в продвижение и популяризацию кыргызского эпоса «Манас» в Республике Казахстан, а также в укрепление культурного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил орден «Достык».

    В 2022 году на востоке Турции в историческом городе Ахлат состоялась церемония торжественного открытия почетного консульства Казахстана.

    В своем выступлении губернатор провинции Битлис Октай Чагатай отметил особенность данного мероприятия, связанную с тем, что почетное консульство Казахстана является первым иностранным представительством в регионе. Он обратил внимание, что данные шаги принесут плоды в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

    В 2022 году артист Жезказганской филармонии имени Т. Калмагамбетова Азамат Бақия передал в дар Жезказганскому историко-археологическому музею традиционные музыкальные инструменты собственного изготовления. Среди экспонатов, которые мастер передал музею, ортеке, шыңырау, мүйізсырнай и сазсырнай, флейта, дабыл.

    Азамат Бақия всю свою жизнь посвятил музыке. Его знают не только как опытного кюйши, но и мастера по изготовлению старинных казахских музыкальных инструментов. А еще в его личной коллекции более полутора тысяч экспонатов. Он собирал ее по крупицам, за многими из них пришлось съездить в Китай и Монголию.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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