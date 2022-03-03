3 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день дикой природы

Резолюция об учреждении этого всемирного дня была принята 20 декабря 2013 года на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 3 марта 1973 года в результате резолюции Всемирного союза охраны природы в Вашингтоне была подписана Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Она вступила в действие 1 июля 1975 года.

Всемирный день писателя

Отмечается ежегодно по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 года.

Основанный ПЕН-клубом праздник, отмечаемый 3 марта и призывающий «четвёртую власть» выступать против негативных аспектов демократической печати, а также воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации, умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их интерпретации ради политических, групповых и личных интересов.

Международный день охраны здоровья уха и слуха

Учрежден в 2007 году на Первой международной конференции по предупреждению и реабилитации нарушений слуха, проходившей в Китае. Его целью является повышение осведомленности населения о возможных проблемах слуха, а также проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития заболеваний уха.

СОБЫТИЯ

В 1990 году в журнале «Молодая гвардия» напечатана повесть Сакена Жунусова (1934-2006) «Тропа», перевод повести «Заманай мен Аманай», сделанный писателем Владимиром Солоухиным. Повесть рассказывает об исходе казахов со своих исторических земель из-за конфискации скота, налогов и поборов, насильственного перевода к оседлому образу жизни.

В 1993 году главами пяти государств Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан) был создан Международный фонд спасения Арала (МФСА).

На первой встрече президентов (26 марта 1993 года, г. Кызылорда) было подписано Соглашение «О совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона». Утверждено Положение о МФСА, образовано правление фонда в составе 10 человек (по два представителя от каждого государства) и принято решение об избрании Нурсултана Назарбаева президентом Международного фонда спасения Арала.

В 2010 году за особый вклад в развитие взаимопонимания между народами Республики Казахстан и Федеративной Республики Германия казахстанскому литератору Герольду Бельгеру от имени ФРГ был вручен орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Жизнь и творчество Герольда Бельгера тесно сплетены с судьбой казахского, русского и немецкого народов. Он является символом дружественной связи между этими народами. Его заслуги отмечены многочисленными почетными званиями, орденами и премиями Казахстана, среди них премия Президента Республики Казахстан «За мир и духовное согласие» (1992 год).

В 2010 году в Астане состоялась церемония открытия Посольства Финляндской Республики в Республике Казахстан, которое расположилось в здании «Астана-Тауэр» на набережной реки Есиль. Первым послом в Республике Казахстан был назначен Микко Киннунен.

В 2011 году в Лондоне депутату Мажилиса Парламента РК Нуртаю Сабильянову была вручена награда имени Королевы Виктории. Кандидатура казахстанского парламентария была представлена Номинационным комитетом Европейской бизнес-ассамблеи (Оксфорд, Великобритания) за благотворительную и общественную деятельность, которая характеризуется высокой степенью внедрения социальных программ и возрождением национальных традиций.

В 2014 году победителем республиканского конкурса «Спортсмен года» в номинации «Прорыв года» стал Денис Тен - бронзовый призер XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Ему были вручены диплом и статуэтка.

В 2017 году сборная Республики Казахстан по велоспорту на шоссе стала лучшей на Чемпионате Азии в Бахрейне. По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав в общей сложности 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

В 2017 году популярный эстрадный певец Димаш Кудайберген, который достойно представлял Республику Казахстан на конкурсе «I am a singer» (Китай), стал лауреатом премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан.

В 2018 году состоялась официальная церемония подписания Казахстаном Договора о запрещении ядерного оружия. Договор был подписан постоянным представителем РК при ООН Кайратом Умаровым. Республика Казахстан стала 57 государством-подписантом. Документ вступил в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.

В 2018 году академик Торегельды Шарманов был награжден орденом Ахмета Байтурсынова за выдающиеся заслуги в развитии высшего образования страны, новаторские идеи, инновационный подход в подготовке специалистов нового поколения. Орден академику вручил президент Ассоциации вузов Республики Казахстан Рахман Алшанов.

В 2021 году единственному манасчи в Казахстане, известному писателю, драматургу Баянгали Алимжанову за большой вклад в продвижение и популяризацию кыргызского эпоса «Манас» в Республике Казахстан, а также в укрепление культурного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил орден «Достык».