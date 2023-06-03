3 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

100 лет назад (1923-2015) родился ХАЙДАРОВ Амен Абжанович - заслуженный деятель искусств Казахской ССР, один из создателей казахского мультипликационного кино.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Алматинское художественное училище, ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. Герасимова).

Трудовая деятельность: работа в редакции журнала «Қазақстан әйелдері»; сотрудничал с республиканскими издательствами журнала «Ара» («Шмель»); с 1965 года - работа на киностудии «Казахфильм»; в 1976-1981 годы - секретарь правления Союза кинематографистов Казахстана, секретарь правления по мультипликационному кино и работе с творческой молодежью; с 1981 года - секретарь правления Союза художников Казахстана.

Лауреат Президентской стипендии для выдающихся деятелей искусства Казахстана, премии «Тарлан», грантов Сороса. Участник Второй мировой войны. В 1967 году им был выпущен первый рисованный цветной мультипликационный фильм «Почему у ласточки хвост рожками?» по мотивам казахской народной сказки. Поставил мультипликационные фильмы «Хвостик», «Прозрение», «Солнечный зайчик». В 1980 году за серию мультипликационных фильмов «Ақсақ құлан», «Ходжанасыр-строитель» удостоен Государственной премии Казахской ССР. Автор ряда сценариев поставленных им фильмов.

Награжден орденами «Знак Почета», «Парасат».

60 лет назад (1963) родилась Толендина Айгуль Космановна - заместитель акима города Сатпаев.

Родилась в селе Фрунзе Каркаралинского района Карагандинской области, образование - высшее. В 1985 году окончила Карагандинский государственый медицинский институт по специальности стоматология, квалификация – врач-стоматолог, в 2002 году – Карагандинский экономический университет по специальности экономика и менеджмент, квалификация – экономист-менеджер.

Трудовую деятельность начала в 1984 году медицинской сестрой Карагандинской городской детской больницы №2. С августа 1985 года продолжила трудовую деятельность в качестве зубного врача стоматологической поликлиники г. Сатпаев.

С сентября 1998 года по октябрь 2008 года занимала должность первого заместителя председателя Сатпаевского городского филиала НДП «Нур Отан», по совместительству являлась директором государственного учреждения «Государственный архив города Сатпаев». С 2008 года до назначения занимала должность директора государственного учреждения «Государственный архив города Сатпаев». Избиралась депутатом Сатпаевского городского маслихата IV, V, VI созывов. Являлась председателем депутатской фракции «Нұр Отан». Член Сатпаевской городской школы политического лидерства.

С 1 марта 2017 года по настоящее время –заместитель акима г.Сатпаев.

Неоднократно награждалась Благодарственным письмом Президента РК, награждена медалями «20-летие Независимости Республики Казахстан», «25-летие Независимости Республики Казахстан», медалями партии «Нұр Отан» «За активное участие», «20-летие Маслихата Республики Казахстан», «Қазақстан Даңқы».

5 4 года назад (1969) родился БЕЙСЕМБАЕВ Гани Бектаевич – министр просвещения Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, учитель казахского языка и литературы.

Трудовая деятельность: заведующий автоклубом районного отдела культуры Шиели Кызылординской области (1986-1989); преподаватель казахского языка, руководитель клуба «Жас талап» средней школы № 14 Илийского района Алматинской области (1989-1990); заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель казахского языка средней школы № 14 Талгарского района Алматинской области (1990-1995); директор средней школы № 12 Илийского района Алматинской области (1995-1997); ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина Министерства образования и науки Республики Казахстан (1997-2000); руководитель отдела образования г. Капшагай Алматинской области (2000-2001); директор Центра дополнительного образования г. Алматы (2001-2006); директор технико-экономического колледжа при АТУ (2006-2007); генеральный директор Международного образовательного центра «EDTECH» (с 2006 года); директор Республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский научно-практический центр «Учебник» Министерства образования и науки Республики Казахстан (03.2020-12.2020); президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина (2020-2022); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (03.2022-08.2022); вице-министр просвещения Республики Казахстан (08.2022-04.01.2023).

На занимаемой должности с января 2023 г., переназначен с апреля 2023 года.

Награжден медалью Федерации профсоюзов Республики Казахстан «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» и другими юбилейными медалями; нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі», «Ы. Алтынсарин».

5 3 года назад (1970) родился КУМАТАЕВ Нурлан Орынбасарович - аким города Конаев.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт, врач-стоматолог (1991); Казахскую государственную юридическую академию, юрист; Университет иностранных языков и деловой карьеры, бакалавр экономики.

Трудовая деятельность: врач-стоматолог в стоматологической поликлинике № 4 г. Алматы; заместитель акима Жетыгенского сельского округа Илийского района; главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Илийского района (2002-2003); заместитель акима Байсеркенского сельского округа Илийского района (2003-2004); начальник отделов малого и среднего бизнеса, координации занятости и социальных программ аппарата акима Илийского района (2004-2005); руководитель ГУ «Отдела занятости и социальных программ» (2005-2016); заместитель акима Илийского района (2016-2020); аким города Капшагай (2020-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.

45 лет назад (1978) родился САДЫРБЕКОВ Габит Амангельдиевич - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Родился в Акмолинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, правоведение (1999).

Трудовая деятельность: заместитель начальника управления прокуратуры г. Астаны (2001); начальник отдела Генеральной прокуратуры; начальник управления Генеральной прокуратуры; начальник департамента Генеральной прокуратуры; директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре; прокурор Алатауского района г. Алматы; работал в отделе правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК; заместитель директора департамента по работе с проблемными займами головного банка АО «Казкоммерцбанк»; заместитель директора Алматинского филиала по управлению качеством портфеля АО «Казкоммерцбанк»; директор департамента по работе с проблемными займами АО «Банк РБК»; управляющий директор АО «Цеснабанк»; заместитель председателя правления, член правления АО «Tengri Bank» (2020-2021); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.