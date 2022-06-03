3 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

99 лет назад (1923-2015) родился ХАЙДАРОВ Амен Абжанович - заслуженный деятель искусств Казахской ССР, один из создателей казахского мультипликационного кино.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Алматинское художественное училище, ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. Герасимова).

Трудовая деятельность: работа в редакции журнала «Қазақстан әйелдері»; сотрудничал с республиканскими издательствами журнала «Ара» («Шмель»); с 1965 года - работа на киностудии «Казахфильм»; в 1976-1981 годы - секретарь правления Союза кинематографистов Казахстана, секретарь правления по мультипликационному кино и работе с творческой молодежью; с 1981 года - секретарь правления Союза художников Казахстана.

Лауреат Президентской стипендии для выдающихся деятелей искусства Казахстана, премии «Тарлан», грантов Сороса. Участник Второй мировой войны. В 1967 году им был выпущен первый рисованный цветной мультипликационный фильм «Почему у ласточки хвост рожками?» по мотивам казахской народной сказки. Поставил мультипликационные фильмы «Хвостик», «Прозрение», «Солнечный зайчик». В 1980 году за серию мультипликационных фильмов «Ақсақ құлан», «Ходжанасыр-строитель» удостоен Государственной премии Казахской ССР. Автор ряда сценариев поставленных им фильмов.

Награжден орденами «Знак Почета», «Парасат».

58 лет назад (1964) родился ТРУМОВ Серикбай Утелгенович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по финансам и бюджету.

Родился в г. Форт-Шевченко Гурьевской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер-строитель (1992).

Трудовая деятельность: бетонщик треста «Мангышлаксельстрой-12» (1981); бетонщик, водитель треста «Мангышлаксельстрой-12» (1985-1990); заведующий орготделом; второй, первый секретарь Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК (1990-1994); преподаватель учебно-производственного комбината (1994); главный специалист аппарата Тупкараганского районного маслихата (1994-1995); ведущий инженер, начальник отдела, директор ТОО «Тупкараган» (1995-2004); аким Тупкараганского района (2004-2006); заместитель акима Мангистауской области (2006-2008); аким Тупкараганского района Мангистауской области (2008-2012); аким г. Жанаозен Мангистауской области (2012-2015); аким г. Актау (2015-2017); секретарь Мангистауского областного маслихата VI созыва; депутат VI созыва Мангистауского областного маслихата по избирательному округу № 6 (с 2017 года); аким Мангистауской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалями «Ерен еңбегі үшін», «ҚР Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

53 года назад (1969) родился БЕЙСЕМБАЕВ Гани Бектаевич - вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, учитель казахского языка и литературы.

Трудовая деятельность: заведующий автоклубом районного отдела культуры Шиели Кызылординской области (1986-1989); преподаватель казахского языка, руководитель клуба «Жас талап» средней школы № 14 Илийского района Алматинской области (1989-1990); заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель казахского языка средней школы № 14 Талгарского района Алматинской области (1990-1995); директор средней школы № 12 Илийского района Алматинской области (1995-1997); ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина Министерства образования и науки Республики Казахстан (1997-2000); руководитель отдела образования г. Капшагай Алматинской области (2000-2001); директор Центра дополнительного образования г. Алматы (2001-2006); директор технико-экономического колледжа при АТУ (2006-2007); генеральный директор Международного образовательного центра «EDTECH» (с 2006 года); директор Республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский научно-практический центр «Учебник» Министерства образования и науки Республики Казахстан (03.2020-12.2020); президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина (2020-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден медалью Федерации профсоюзов Республики Казахстан «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» и другими юбилейными медалями; нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі», «Ы. Алтынсарин».

52 года назад (1970) родился КУМАТАЕВ Нурлан Орынбасарович - аким города Конаев.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт, врач-стоматолог (1991); Казахскую государственную юридическую академию, юрист; Университет иностранных языков и деловой карьеры, бакалавр экономики.

Трудовая деятельность: врач-стоматолог в стоматологической поликлинике № 4 г. Алматы; заместитель акима Жетыгенского сельского округа Илийского района; главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Илийского района (2002-2003); заместитель акима Байсеркенского сельского округа Илийского района (2003-2004); начальник отделов малого и среднего бизнеса, координации занятости и социальных программ аппарата акима Илийского района (2004-2005); руководитель ГУ «Отдела занятости и социальных программ» (2005-2016); заместитель акима Илийского района (2016-2020); аким города Капшагай (2020-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.

44 года назад (1978) родился САДЫРБЕКОВ Габит Амангельдиевич - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Родился в Акмолинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, правоведение (1999).

Трудовая деятельность: заместитель начальника управления прокуратуры г. Астаны (2001); начальник отдела Генеральной прокуратуры; начальник управления Генеральной прокуратуры; начальник департамента Генеральной прокуратуры; директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре; прокурор Алатауского района г. Алматы; работал в отделе правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК; заместитель директора департамента по работе с проблемными займами головного банка АО «Казкоммерцбанк»; заместитель директора Алматинского филиала по управлению качеством портфеля АО «Казкоммерцбанк»; директор департамента по работе с проблемными займами АО «Банк РБК»; управляющий директор АО «Цеснабанк»; заместитель председателя правления, член правления АО «Tengri Bank» (2020-2021); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.