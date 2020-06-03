3 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1923-2015) родился- заслуженный деятель искусств Казахской ССР, один из создателей казахского мультипликационного кино.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Алматинское художественное училище, ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. Герасимова).

Трудовая деятельность: работа в редакции журнала «Қазақстан әйелдері»; сотрудничал с республиканскими издательствами журнала «Ара» («Шмель»); с 1965 года - работа на киностудии «Казахфильм»; в 1976-1981 годы - секретарь правления Союза кинематографистов Казахстана, секретарь правления по мультипликационному кино и работе с творческой молодежью; с 1981 года - секретарь правления Союза художников Казахстана.

Лауреат Президентской стипендии для выдающихся деятелей искусства Казахстана, премии «Тарлан», грантов Сороса. Участник Второй мировой войны. В 1967 году им был выпущен первый рисованный цветной мультипликационный фильм «Почему у ласточки хвост рожками?» по мотивам казахской народной сказки. Поставил мультипликационные фильмы «Хвостик», «Прозрение», «Солнечный зайчик». В 1980 году за серию мультипликационных фильмов «Ақсақ құлан», «Ходжанасыр-строитель» удостоен Государственной премии Казахской ССР. Автор ряда сценариев поставленных им фильмов.

Награжден орденами «Знак Почета», «Парасат».

назад (1964) родился- аким Мангистауской области.

Родился в г. Форт-Шевченко Гурьевской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер-строитель (1992).

Трудовая деятельность: бетонщик треста «Мангышлаксельстрой-12» (1981); бетонщик, водитель треста «Мангышлаксельстрой-12» (1985-1990); заведующий орготделом; второй, первый секретарь Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК (1990-1994); преподаватель учебно-производственного комбината (1994); главный специалист аппарата Тупкараганского районного маслихата (1994-1995); ведущий инженер, начальник отдела, директор ТОО «Тупкараган» (1995-2004); аким Тупкараганского района (2004-2006); заместитель акима Мангистауской области (2006-2008); аким Тупкараганского района Мангистауской области (2008-2012); аким г. Жанаозен Мангистауской области (2012-2015); аким г. Актау (2015-2017); секретарь Мангистауского областного маслихата VI созыва; депутат VI созыва Мангистауского областного маслихата по избирательному округу № 6(с 2017 года).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалями «Ерен еңбегі үшін», «ҚР Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

назад (1979) родился- секретарь партии «Nur Otan».

Родился в г. Павлодаре. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2004).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2002); главный специалист, начальник отдела департамента правовой и организационной работы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2002-2003); консультант, главный эксперт юридического отдела канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2003-2006); заведующий отделом, заместитель директора департамента, заместитель руководителя аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2006-2010); государственный инспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан (2010-2015); руководитель аппарата акима г. Алматы (2015-2019); заместитель акима г. Алматы (02.2019-07.2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.