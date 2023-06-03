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    3 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

    3 Июня 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день велосипеда

    12 апреля 2018 года Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций даже включила его в список всемирных и международных дней ООН.

    Генассамблея ООН учредила Всемирный день велосипеда для того, чтобы пропагандировать и продвигать использование велосипеда в качестве одного из средств физического воспитания, улучшения здоровья и самочувствия, а также предотвращения ухудшения экологической ситуации. В своей резолюции она призывает государства-члены проводить 3 июня мероприятия, направленные на формирование в обществе культуры езды на велосипеде и повышение безопасности велосипедистов и пешеходов.

    СОБЫТИЯ

    В 1988 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР образовано Министерство народного образования Республики Казахстан. В соответствии с Указом Президента РК от 8 мая 1992 года и на основании Закона РК «Об образовании» министерство стало именоваться как Министерство образования РК.

    В 1995 году в Париже в штаб-квартире Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, рус. ЮНЕСКО) начались дни, посвященные 150-летию со дня рождения великого мыслителя Абая (1845-1904).

    В 1999 году в Туркестане в Кіші Ақсарай (одно из внутренних помещений мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи) были перезахоронены останки казахских ханов и биев.

    В 2002 году в Алматы состоялся первый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в ходе которого были подписаны Алматинский акт и декларация об устранении терроризма и содействии диалогу между цивилизациями. В работе данного международного форума приняли участие лидеры стран, находившиеся в то время в состоянии обострения конфликта - Индия и Пакистан, Палестина и Израиль. Это был открытый форум для диалога с целью поиска компромиссных путей урегулирования проблем и конфликтов.

    В 2013 году в ходе визита делегации города Атырау в Азербайджан была подписана Совместная декларация о создании отношений городов-побратимов между Атырау (Казахстан) и Ширван (Азербайджан). Руководствуясь этим документом, города-побратимы Атырау и Ширван будут расширять взаимодействие, обмениваться опытом в сфере местного самоуправления, культуры и науки, развивать связи между молодежью двух городов, сотрудничать в области бизнеса и предпринимательства, торговли и туризма.

    В 2013 году экспедиция Павлодарского государственного педагогического института на раскопках в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области обнаружила в кургане каменный саркофаг с останками молодой женщины. По предварительным данным, гробница «сакской принцессы» датируется IV-III веками до нашей эры.

    В 2014 году в Венгрии состоялась церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю. Бюст выдающегося мыслителя установлен на улице Астана в столице Венгрии Будапеште. Бюст выполнен из бронзы, его высота составила 1 070 мм, ширина - 900 мм, глубина - 590 мм.

    В 2016 году в Стамбуле состоялось торжественное вручение премии «Қызыл алма» за выдающий вклад в развитие тюркоязычного мира. За организацию в Астане ежегодного фестиваля тюркской традиционной музыки «Астана Арқау» был награжден EL production company. Премия была вручена генеральному директору Айгуль Бейсенбаевой. «Астана Арқау» на сегодня является самым представительным мероприятием традиционной музыки в тюркском мире. За последние девять лет на фестивале приняли участие около 700 музыкантов и ученых, представляющие музыкальные традиции практически всех тюркских народов.

    В 2017 году в Костанае начал работать первый самый «детский» музей Казахстана, единственный в стране Костанайский музей игрушки. Начало коллекции положил один путешественник, который решил остаться инкогнито. Сейчас здесь уже 2 000 экспонатов: каждый месяц милашки, железные монстры и целая рота щелкунчиков получают новых соседей.

    В 2018 году на территории Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык» состоялась торжественная церемония открытия памятного знака в честь Дружбы и сотрудничества по Шелковому пути. Мероприятие было инициировано и проведено Организацией экономического развития провинции Кёнсанбук-до Республики Корея в рамках международного форума «Шелковый путь и сотрудничество по северному направлению».

    В 2019 году в г. Нур-Султане состоялось первое заседание Общественной комиссии при некоммерческом акционерном обществе «Фонд Отандастар», основной целью которой являются оказание всесторонней поддержки в реализации государственной диаспоральной политики и поддержка соотечественников. Деятельность общественной комиссии будет направлена на формирование государственной политики в отношении казахской диаспоры, основанной на идеологии консолидации казахов во всем мире вокруг исторической родины.

    В 2020 году в Казахстане запустили проект по развитию экологического образования, направленного на формирование экологической ответственности в обществе, необходимой для рационального использования природных ресурсов, для полноценного и устойчивого развития государства и глобального мира через совершенствование законодательства и создание правовых рамок для включения экологического образования в образовательную систему Казахстана.

    В 2021 году 14-летний карагандинец Нурдаулет Сагатбек стал обладателем единственного Гран-при Международного онлайн-фестиваля Juldyzai для детей с особыми образовательными потребностями. Музыкант исполнил кюй Дины Нурпеисовой «Бұл-бұл». Юные таланты соревновались в четырёх номинациях: вокал, хореография, игра на инструментах, жестовое пение. В конкурсе приняли участие около трех тысяч детей от 10 до 18 лет из Казахстана, России, Грузии и Узбекистана, в финал вышли 379.

    В 2021 году в Австрии состоялась церемония вручения памятных медалей ТЮРКСОЙ «Абай 175 лет» общественным деятелям, внесшим значительный вклад в популяризацию наследия великого казахского поэта. Наград были удостоены бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, а также член «Клуба друзей Казахстана» Рудольф Лобмайер. Награжденные выразили признательность за высокую оценку их деятельности и подтвердили готовность к дальнейшему содействию укрепления сотрудничества между двумя народами.

    В 2021 году ученик Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Кокшетау Диасали Карим изобрел беспроводные наушники нового поколения с автономной зарядкой от любого звука. «Это первые беспроводные наушники нового поколения с автономной зарядкой. Ключевой особенностью наушников является то, что они будут заряжаться при любом взаимодействии со звуком, будь то посторонний шум или воспроизведение в самих наушниках, и таким образом, обеспечивая высокую автономность при использовании», - отметил, защищая свой проект, Диасали. По итогам международного конкурса проектов «Caspian Startup-2021» Диасали Карим получил образовательный грант Казахстанско-Британского технического университета в Алматы.

    Автор:

    Артем Волков

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