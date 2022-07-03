3 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1952) родился- председатель правления Национального центра нейрохирургии.

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт (1975).

Трудовая деятельность: врач-хирург (1975-1976); учеба в клинической ординатуре по травматологии и ортопедии (1976-1978); нейрохирург Актюбинской областной больницы (1978-1981); клинический ординатор по специальности нейрохирург (1981-1983); аспирант научно-исследовательского института нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко РАМН г. Москвы (1983-1986); младший научный сотрудник Актюбинского государственного медицинского института (1987-1989); ассистент, доцент кафедры нейрохирургии Алматинского института усовершенствования врачей (1989-1991); докторант НИИ нейрохирургии им. академика. Н.Н. Бурденко РАМН, главный внештатный нейрохирург Министерства здравоохранения РК (1992-1995); заведующий кафедрой нейрохирургии Алматинского государственного института усовершенствования врачей (1996-2008).

На занимаемой должности - с 2008 года.

Награжден орденом «Парасат» (2010); медалями «Лауреат ВВЦ» Всероссийского выставочного центра, Россия (2006), серебряной медалью им. А. Байтурсынова (2008). Лауреат премии им. Пирогова (Россия), лауреат премии за качество (Швейцария), лауреат премии «Золотой эндоскоп» (ФРГ), лауреат государственной премии РК в области науки и техники, лауреат высшей независимой премии «Платиновый Тарлан». Удостоен званий «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері», «Қазақстанның еңбек ері» с вручением Золотой звезды и ордена «Отан».

назад (1964) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Атырауской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1986); Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, бакалавр юриспруденции (2010).

Трудовая деятельность: мастер-наладчик бригады комбайнеров совхоза «Ынталы» Каркаралинского района Карагандинской области, секретарь Комитета комсомола (1986-1988); инженер ремонтного предприятия «Агротехника», село Махамбет Махамбетского района Гурьевской области (1988-1989); заведующий организационно-инспекторским отделом Махамбетского районного комитета ЛКСМ Казахстана (1989-1991); начальник Махамбетского районного управления по делам молодежи и спорта Атырауской области (1992-1994); руководитель аппарата акима Махамбетского района Атырауской области (1994-2003); заместитель директора КГП «Облыс жолдары», руководитель проекта по переселению жителей пос. Саркамыс (2004-2005); руководитель аппарата Атырауского городского маслихата, руководитель аппарата акима Атырауской области (2005-2006); руководитель аппарата акима г. Атырау (2006-2009); координатор по вопросам обеспечения исполнения норм трудового законодательства управления персоналом подрядной организации компании «Аджип КСО» (Италия) в Западном Ескене (2009-2013); аким Исатайского района Атырауской области (2013-2014); аким г. Атырау (2014-2016); первый заместитель председателя Атырауского областного филиала партии Nur Otan (2016-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2017); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «20 жыл Астана» (2018), «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» (2014), «25 лет международному антиядерному движению Невада-Семей» (2014), «20 лет Комитету по ЧС МВД РК» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2017), «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2015).

назад (1971) родился- врач высшей категории, отличник здравоохранения, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).

Окончил лечебный факультет Алматинского государственного медицинского института (1994), магистратуру при Almaty Management University (2015).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник лаборатории патологии роговицы глаза, врач-дежурант КазНИИ глазных болезней (1994-1995); аспирантура при Казахском государственном медицинском университете (1995-1998); заведующий 2-м отделением КазНИИ глазных болезней (2001-2003); заведующий отделением рефракционной лазерной хирургии КазНИИ глазных болезней (2005-2008); главный врач КазНИИ глазных болезней (2008-2015); заведующий кафедрой офтальмологии КазНМУ им. Д. Асфендиярова (2014); председатель правления Казахского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института глазных болезней Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 2015 года).

назад (1984) родился- первый заместитель акима города Шымкента.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Университет «Кайнар», переводчик (2004); Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, бакалавр экономики (2008); Гарвардский университет, магистр государственного управления (MPA) (2018).

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Жас Алаш», г. Алматы (2003-2007); пресс-секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (04.2007-11.2007); генеральный директор ЖШС «Жайық Пресс», г. Уральск (2007-2010); заместитель руководителя аппарата акима ЗКО, г. Уральск (2010-2016); заведующий сектором отдела внутренней политики администрации Президента РК (05.2012-08.2012); заместитель акима Атырауской области, г. Атырау (2012-2019); вице-президент по корпоративному развитию АО «KazPetroDrilling» (2019-2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.