3 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

Национальный день домбры

13 июня 2018 года был обнародован указ Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении Национального дня домбры. Было решено отмечать этот праздник каждый год в первое воскресенье июля.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» домбра стала символом популяризации национальной культуры в мире. По решению ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и кюи внесены в список нематериального наследия человечества.

СОБЫТИЯ

В 1903 году открылась Семипалатинская учительская семинария - одно из первых специальных средних учебных заведений Казахстана - как 7-летнее учебное заведение с тремя основными и одним подготовительными классами. Было принято 24 ребенка из Семипалатинского, Керекуского, Усть-Каменогорского, Каркаралинского и Акмолинского уездов. Позднее стали принимать учащихся из Тобыла, Барнаула и Жетысу.

В 1960 году в 15 часов 7 минут доменная печь № 1 Карагандинского металлургического завода выдала первый казахстанский чугун. С этого дня начало работу крупнейшее сталелитейное предприятие республики - символ развития казахстанской промышленности. Среди сотен рабочих, участвовавших в запуске завода, был и молодой горновой бригады № 3 Нурсултан Назарбаев. В 1970-м на базе Карагандинского металлургического завода образован Карагандинский металлургический комбинат. Комбинат стал крупнейшим предприятием СССР с полным металлургическим циклом. В разгар войны, в 1944 году, на Казахском металлургическом заводе начали производить первую сталь. Из рабочего посёлка вырос новый город - Темиртау.

В 1970 году поселок Новоилийск Илийского района Алматинской области был отнесен к категории городов областного подчинения, и ему присвоено наименование Капчагай.

В переводе с древнетюркского слово «капчагай» означает «каменная теснина», «ущелье». Есть еще одна версия происхождения этого термина, уходящая во времена джунгарского нашествия, когда казахский полководец Каптагай батыр переправлялся через реку в этом месте и хотел перекрыть ее русло с помощью мешков с песком («мешок» по-казахски «қап»).

В 1995 году в целях увековечения исторического события - провозглашения государственной независимости Республики Казахстан, - художественного воплощения идей консолидации общества, гуманизма, межнационального согласия, воспитания казахстанского патриотизма, вышло постановление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «О сооружении в Алматы монумента Независимости».

В 2009 году в Астане был открыт крытый стадион «Астана-Арена», ориентированный, в первую очередь, на футбол, но легко адаптирующийся и для других спортивных мероприятий, включая любимые виды спорта в стране - борьбу, дзюдо и бокс. Арена на 30 тыс. мест задумана как большой амфитеатр с двухуровневой структурой: нижней террасой в 15 тыс. мест, окружающей игровое поле, и верхней позицией в 15 тыс. мест, нависающей с западной и восточной сторон. Отовсюду - беспрепятственный обзор поля.

Раздвижная кровля стадиона полностью открывается и закрывается за 20 минут. Стадион имеет искусственное поле и инфраструктуру всех помещений, приспособленных к проведению матчей мирового уровня и концертов.

В 2010 году был установлен памятный знак и космическая стела на месте будущего Национального космического центра, который расположится в столице на площади в 30 гектаров вдоль проспекта Туран по дороге в столичный аэропорт.

В 2013 году в обращение были выпущены памятные серебряные монеты номиналом 500 тенге «10 лет Съезду лидеров мировых и традиционных религий». Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 г, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 3 тыс. шт., боковая поверхность (гурт) - рифленая.

В 2013 году на месте древнего поселения Саркырама в Сандыктауском районе археологи КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области обнаружили ряд уникальных памятников IV века до нашей эры. На месте погребальных камер, выложенных из бревен, найдены керамические сосуды, бронзовые и пастовые бусы. Археологи отмечают и нехарактерный для того периода орнамент: он, как обычно, посвящен Солнцу, но лучи орнамента значительно отличаются. Среди находок - редкий бронзовый наперсток, жертвенник-светильник, терочник, ступа для перемалывания зерна, также найден обломок бронзового ножа.

В 2015 году памятная серебряная монета «Мама» Национального банка РК номиналом 500 тенге выиграла в номинации «Монета года» единственного в России конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2015».

В 2017 году в Караганде, на базе горно-индустриального колледжа, открыли необычный музей, который располагается в шахте.

Шахта, как и должно быть, находится под землей на глубине 15 метров. Площадь подземного музея - более 100 кв. м. Там установлено оборудование, на котором до сих пор работают в действующих шахтах. Для демонстрации посетителям его включают, но в целях безопасности близко не подпускают. На каждом аппарате есть информация об устройстве на трех языках: русском, казахском и английском.

В 2017 году в программу XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино отобраны полнометражный фильм «Оралман» Сабита Курманбекова и короткометражная лента «Еркек» Берика Жаханова.

Кинолента Сабита Курманбекова «Оралман» посвящена оралманам-казахам, возвращающимся на историческую Родину. Герои киноленты держат путь из Афганистана, встречая на пути трудности, преодолеть которые им помогает ожидание воссоединения с родной землей. Короткометражная лента Берика Жаханова «Еркек» посвящена истории подростка, который впервые знакомится со своим отцом.

В 2018 году дизайнер из Актобе Сабина Жанзакова с образцами национальной одежды выиграла главный приз на международном фестивале детского и юношеского творчества в турецком городе Кемере, в котором участвовало 25 творческих коллективов из 15 стран. Сабина Жанзакова шьет только образцы одежды в национальном стиле и участвует в зарубежных конкурсах.

В 2020 году в Эстонии состоялось торжественное открытие Почетного консульства Республики Казахстан в округах Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Тартумаа и в Ляяне-Вирумаа.

Посол Казахстана Нурлан Сейтимов отметил важную роль Почетного консульства в развитии казахстанско-эстонских отношений по всем направлениям взаимодействия, особенно в развитии торгово-экономического сотрудничества между странами, а также защите прав и интересов граждан и юридических лиц нашей страны.

В 2021 году в г. Туркестане был установлен памятник Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

Высота памятника, установленного в административно-деловом центре города, составляет 4 метра, высота горы из гранита габбро - 2,70 м. Автор бронзовой скульптуры - заслуженный художник Казахстана, член Союза художников РК Тлеуберди Бинаш.

В 2021 году в г. Нур-Султане состоялось открытие памятника известному ученому, академику Канышу Сатпаеву. «В прошлом веке над казахской землей сияли звезды ученых. Среди них особое место занимало имя Каныша Имантаевича Сатпаева», - сказал в ходе открытия памятника государственный секретарь Казахстана Крымбек Кушербаев.

Высота памятника составляет 5,25 метров, сделан из бронзы, вес - 4,9 тонн. Памятник находится на пересечении улиц Каныша Сатпаева и Кажымукана Мунайтпасова, на площади перед СК «Казахстан». Автором памятника является известный скульптор Аскар Нартов.

В 2021 году г. Нур-Султане на пересечении улиц Абылай хана и Куйши Дины торжественно открыли памятник Дине Нурпеисовой. Автором памятника является скульптор Бауыркан Жалын. Общая высота составляет 5,5 метров, вес памятника - 45 тонн. «В канун Дня домбры согласно решению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках 30-летия независимости в центре столицы открывается памятник Дине Нурпеисовой, ставшей матерью кюя. Сегодняшнее мероприятие имеет большое символическое значение», - сказал Крымбек Кушербаев, отмечая роль творческого наследия Дины Нурпеисовой.