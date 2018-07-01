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3 года тюрьмы получил костанаец за ложное сообщение о терроризме

25 Июля 2018 19:15 198
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3 года тюрьмы получил костанаец за ложное сообщение о терроризме

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За сообщение о заложенной бомбе житель Затобольска получил 3 года лишения свободы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Костанайской области.

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«9 мая в Костанайском районе мужчина позвонил на 102 и сообщил о заложенной бомбе в здании поселка Затобольск. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан неработающий мужчина, ранее судимый за грабеж и разбой, который дал признательные показания, - сообщили в ДВД. - За заведомо ложное сообщение об акте терроризма подозреваемый осужден к 3 годам лишения свободы».

Как отмечает заместитель начальника управления по борьбе с экстремизмом подполковник полиции Ерлан Сембин, с начала года в Костанайской области зарегистрировано 3 уголовных дела по статье 273 УК РК, санкция статьи которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.

 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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