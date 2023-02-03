3 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

69 лет назад (1954) родилась ЕСКАЛИЕВА Нагима - эстрадная певица, заслуженная артистка Казахстана, народная артистка Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1984).

Родилась в Алматинской области. Окончила Республиканскую студию эстрадно-циркового искусства (класс вокала Лаки Кесоглу), Алма-Атинское музыкальное училище (отделение хорового дирижирования).

О Нагиме Ескалиевой любители эстрадной музыки заговорили с 1979 года после Всесоюзного конкурса «С песней по жизни», где ее выступление прошло с большим успехом. Певица обладает голосом богатого тембра и большого диапазона, очень музыкальна и хорошо чувствует стиль эстрадной музыки.

В ее репертуаре - разнообразие жанров и направлений: и казахские народные песни, и песни современных композиторов. «Сәлем саған, туған ел» К. Дуйсекеева, «Күнге табыну» С. Байтерекова и другие особенно популярны среди любителей эстрады.

В 1996 году она организовала студию эстрадного мастерства для особо одаренных детей Казахстана.

56 лет назад (1967) родился ОРАЗАЕВ Марат Аблахатович - руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, инженер-экономист (1991).

Трудовая деятельность: экономист Казахского НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса (1991); ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления финансирования АПК и охраны природы центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан (1993-1997); заместитель начальника управления формирования и анализа исполнения бюджета и отчетности, начальник управления бюджетной политики бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1997-1999); заместитель директора департамента финансов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (1999-2002); директор департамента финансового обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2002-2008); исполняющий обязанности председателя Комитета по водным ресурсам (08.2009-10.2009); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (с 2008 года); заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2011-2012); директор департамента экономики и бюджетного планирования национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» (2012-2019); ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалью «Казакстан Республикасыны Конституциясына 10 жыл»; Почетной грамотой Республики Казахстан (2005).

46 лет назад (1977) родился КОМИССАРОВ Михаил Александрович - директор республиканского государственного предприятия «Центр анализа и мониторинга».

Окончил Академию Комитета национальной безопасности, правоведение (1999); Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, финансы и кредит (2003).

Трудовая деятельность: работа на различных должностях в информационно-аналитических подразделениях органов национальной безопасности (1999-2014); директор департамента мониторинга информационного пространства Агентства РК по связи и информации (2014); руководитель управления мониторинга Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); заместитель директора РГП «Центр анализа и информации» Министерства информации и коммуникаций РК (2015-2016); заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации МИК РК (с 2017 года); заместитель председателя Комитета информации МИК РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.



