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3 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

3 Февраля 2022 07:00
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3 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1925 году вышел первый номер еженедельной газеты «Жас қайрат». Издавалась в Оренбурге, затем в Кызылорде (тираж 2000 экземпляров). Знакомила читателей с новостями в стране и за рубежом. В разделе «Казахстанская молодежь» публиковала статьи о деятельности местных молодежных органов. Рубрика «Тәні саудың - жаны сау» была посвящена медицине и спорту.

11 сентября 1926 года была преобразована в газету Казахстанского краевого и молодежного комитета Сырдариинской губернии. Закрылась 30 октября 1926 года.

В 1990 году был организован Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) и получил признание Международного олимпийского комитета в марте 1992 года.

Национальный олимпийский комитет РК - организация, представляющая Казахстан в международном олимпийском движении. Штаб-квартира расположена в Алматы. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Казахстане.

В 2006 году была издана первая карта Семипалатинского полигона. На карте, помимо административных границ, населенных пунктов, рек и дорог, указаны все загрязненные радиоактивные участки, опасные для использования.

Данный проект был реализован при содействии таких международных организаций, как миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Казахстане, голландский фонд Hivos. Инициатором проекта выступила общественная организация Национальный форум по радиационной защите и экологии.

В 2007 году в Киеве, в Национальном театре оперы и балета имени Т. Шевченко, состоялась торжественная церемония открытия года Казахстана в Украине. В рамках года Казахстана молодежные организации двух стран провели встречи под девизом «Мы - будущее!». Были организованы литературные вечера, книжная выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова.

В 2010 году посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия передало 65 изданных на немецком языке книг в Национальную академическую библиотеку РК.

Среди подаренных библиотеке произведений - книги Президента Казахстана Нурсултан Назарбаева «В сердце Евразии», «Казахстанский путь» и «Эпицентр мира», а также произведения казахстанских писателей - избранные поэмы Абая, Мухтара Ауэзова, Абиша Кекильбаева, Олжаса Сулейменова, Герольда Бельгера и другие.

В 2014 году группой ученых и меценатов республики на казахском, русском и английском языках была издана уникальная книга «Казахи. История и культура». В ней 1700 иллюстраций, отражающих жизнь и быт казахов на протяжении 500 лет. Текстовую часть книги подготовили известные этнографы Назгуль Байгабатова и Рахим Бекназаров.

Главное достоинство этой книги - иллюстративная база. Она достаточно широко представлена и охватывает все периоды истории казахского народа, начиная со времени образования - с XV века и до XIX века.

В 2017 году по итогам онлайн-голосования на сайте сhess.pw, в котором участвовали шахматистки из восьми стран - Польши, Азербайджана, Индии, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана - Жансая Абдумалик была признана самой красивой шахматисткой Евразии.

17-летняя международный гроссмейстер Жансая Абдумалик из Казахстана набрала больше всех голосов (9136).

В 2018 году Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву была присуждена премия «Народный любимец» в номинации «За вклад в продвижение идеи мира и сотрудничества на Евразийском континенте». Номинации отражает вклад в обеспечении мира и безопасности на евразийском континенте и вручается за особые заслуги перед народами Евразии.

В 2019 году казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла титул на турнире серии ITF в Лонсестоне (Австралия). Ее соперница - российская теннисистка Ирина Хромачёва, не смогла завершить финальный матч.

В 2021 году в Казахстане запустили систему «Кнопка SOS». Они будут находиться в парках, в безлюдных местах, возле скоплений людей, где граждане могут, если у них разрядился телефон или еще что, нажать на эту кнопку. Видео и звук приходят в Центр оперативного управления, на карте отображается местоположение, наш сотрудник будет видеть видео, которое транслируется, слышать звук и, при необходимости, если действительно гражданин нуждается в помощи, направит туда патрульную машину или пеший наряд полиции.


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#История Казахстана   #Дата  
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