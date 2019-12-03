3 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1943) родился- казахский оперный певец, музыкальный педагог, заслуженный артист Республики Казахстан (1991).

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный аграрный университет (1965); Казахский государственный институт имени Курмангазы по классу заслуженного артиста Казахской ССР, кандидата искусствоведения В.Н. Орленина (1973).

Трудовая деятельность: солист оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (1973-1998); в 1998 году был приглашён на работу в качестве преподавателя и декана вокально-хорового факультета в Казахскую национальную академию музыки; солист Национального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой (2000-2013); заведующий кафедрой сольного пения Казахской национальной академии музыки (2006-2009).

Представлял искусство Республики Казахстан в странах ближнего и дальнего зарубежья (Польша, Чехословакия, Венгрия, Германия, Вьетнам, Корея, Монголия, Россия и других).

Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1987), «Ерен еңбек үшін» (2003), «20 лет Казахскому национальному университету искусств», обладатель гранта Министерства образования РК «Лучший преподаватель вуза РК» (2006). Присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Казахстан» (за заслуги в области казахского театрального и музыкального искусства) (1991), дипломант конкурса певцов Республики Казахстан и Центральной Азии.





назад (1948) родилась- актриса Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова.

Родилась в Кызылординской области. Окончила актерский факультет Института искусств имени Курмангазы, актриса (1970).

Трудовая деятельность: актриса Казахского государственного театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова (с 1969 года).

На занимаемой должности - с 1993 года.

Занята в спектаклях «Ревизор» (Анна Андреевна), «После юбилея» (Коммерсант), «Баламут» (Зина), «Томирис» (Елес), «Светлая любовь» (Нарбота), «Айман - Шолпан» (Тенге), «Цыганская серенада» (Баронесса), «В ночь лунного затмения» (Танқабике), «Көктөбедегі кездесу» (Айша апай), «Ромео и Джульетта» (няня), «Қарагөз» (Маржан), в телепередаче «Волшебные буквы» (Айгуль). Снималась в кинофильмах «Хлеб и соль» (Шолпан), «Молитва Лейлы» (Зауреш), в телесериалах «Перекресток» (Роза), «Саранча» (Марго) - киностудия «Казахфильм», «Человек-ветер» (Айша) - киностудия «Мосфильм», «Ауылым - әнім» (бәйбіше), «Біржан сал» (Бүрме әже), «Цветочник» (проводница).





назад (1960) родился- заведующий отделом информатизации и защиты информационных ресурсов администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, преподаватель политэкономии; Республиканскую комсомольскую школу, экономист.

Трудовая деятельность: преподаватель политэкономии Алма-Атинского технологического техникума легкой промышленности, организатор по внеклассной работе и внешкольной воспитательной работе в средней школе; работа в коммерческих структурах; работа на ответственных руководящих должностях в комсомольских органах Казахстана (1987-1997); старший специалист, референт администрации Президента РК (1997-2002); заведующий сектором канцелярии администрации Президента РК, заведующий сектором общего отдела канцелярии Президента РК (2002-2004); заведующий сектором отдела по защите государственных секретов и информатизации канцелярии Президента РК (2004-2005); заместитель заведующего отделом по защите государственных секретов и информатизации администрации Президента РК, заведующий сектором отдела документационного обеспечения, заместитель заведующего отделом документационного обеспечения администрации Президента РК (2005-2008).

На занимаемой должности - с октября 2008 года.





назад (1960) родилась- член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (1983), Евразийский институт рынка (2000).

Трудовая деятельность: инженер научно-исследовательского института по автоматизации процессов планирования и совершенствованию структур управления при Государственном плане Казахской ССР (с 1984 года); ведущий инженер-программист, научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института научно-технической информации при Государственном экономическом комитете Казахской ССР (1991-1993); заведующая сектором научно-исследовательского Института экономики и рыночных отношений при Министерстве экономики РК (07.1993-08.1993); главный специалист, начальник отдела Министерства экономики и торговли РК (1993-1997); начальник отдела информационного вычислительного центра Комитета по статистике и анализу РК (01.1998-09.1998); начальник управления Национального статистического агентства РК (1998-1999); начальник управления, директор департамента Агентства РК по статистике (1999-2002); главный менеджер-аналитик, главный эксперт ЗАО «Нефтеконсалтинг» (2002-2003); главный эксперт АО «КазМунайГазконсалтинг» (2003-2004); директор департамента анализа и публикаций статистической информации, заместитель директора департамента социальной и демографической статистики Агентства РК по статистике (2004-2008); директор департамента Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2008-2010); заведующая отделом методологии и анализа Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (04.2010-10.2010); заведующая отделом анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2010-2012); заведующая отделом контроля сферы экономики и финансов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (05.2012-12.2012); заместитель заведующего отделом государственного контроля Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2012-2013); заведующая отделом планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2013-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.

Награждена медалями «Ерен еңбегі үшін» (2014), «Қаржы сақшысы» III ст. (2016); Агентства РК по делам государственной службы «Үздік мемлекеттік қызметші»; Почетной грамотой Президента Республики Казахстан (2009); ведомственным нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» (2013).





назад (1969) родился- главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан.

Родился в Целинограде (ныне Астана). Окончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе (1992), Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова (2005).

Трудовая деятельность: проходил службу в должностях командира батареи, помощника командира МПК, командира судна; командир дивизиона в/ч 56054 (2005-2007); начальник штаба - заместитель командира бригады судов обеспечения Северного флота РФ (2007-2009); командир бригады судов обеспечения Северного флота РФ (2009-2011); заместитель командира части - начальник отделения боевой подготовки войсковой части 29011 (2012-2013); командир войсковой части 29011 - заместитель главнокомандующего ВМС ВС РК (2013-2015); заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами (по материально-технического обеспечению) - начальник управления материально-технического обеспечения управления Главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК (2015-2018).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.