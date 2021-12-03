3 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день отказа от пестицидов

Впервые его проводили в 1998 году. Дата выбрана в память о Бхопальской катастрофе 1984 года. Бхопальская катастрофа - это крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа, которая произошла в результате аварии на химическом заводе Union Carbide India Limited в городе Бхопал в Индии.

Международный день инвалидов

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1992 году на 47-й сессии в специальной резолюции провозгласила 3 декабря Международным днём инвалидов и призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня.

СОБЫТИЯ

В 1993 году в Бишкеке во время официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Кыргызстан состоялась церемония вручения Президенту РК Золотой медали и Почетного диплома обладателя звания «Человек года», присужденного ему Международной ассоциацией содействия возрождению духовности «Руханият».

В 1993 году было подписано Соглашение о создании Международного консорциума для проведения геологоразведочных работ на казахстанском шельфе Каспия. Семь иностранных компаний («Аджип», «Бритиш Петролеум», «Статойл», «Бритиш Газ», «Мобил», «Total», «Shell») и «КазахстанКаспийШельф», выступающий в данном проекте в качестве оператора, подписали соглашение о трехлетнем геологическом изучении нефтяного потенциала региона.

В 2009 году в Казахстане в международное почтовое обращение были выпущены две марки, посвященные двум видам фауны и флоры - медоед и боярышник сомнительный. Марки выпущены тиражами по 100 тысяч штук каждая, номиналом 180 тенге.

Все виды животных и растений, которые ранее были представлены на марках Казпочты, занесены в Красную книгу Казахстана.

В 2010 году в столице Казахстана на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была принята Астанинская декларация, в которой подтверждалась решимость выполнять все нормы, принципы и обязательства во всех измерениях ОБСЕ. Государства-участники вновь подтвердили свою полную приверженность уставу Организации Объединенных Наций и всем принятым в рамках ОБСЕ нормам, принципам и обязательствам.

В 2012 году в Турецкой Республике в центре одной из крупнейших провинций этой страны - Невшехире - открылся парк «Казахстан».

В 2013 году три престижных премии международного оперного конкурса им. Магды Оливеро (Италия) завоевала молодая певица Мария Мудряк. Всего на конкурс в Милан приехали 150 певцов из 19 стран мира.

М. Мудряк уже исполняла роль Пастушка в опере «Тоска» в театре Ла Скала», представляла Казахстан в государственных концертах в Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Испании, России, Польше.

В 2013 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятных золотой и серебряной монет «Год лошади» из серии монет «Восточный календарь» «proof» качества номиналом 500 тенге.

В 2014 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани приняли участие в открытии туркменско-иранского участка железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран.

Железная дорога Узень - Кызылкая - Берекет - Этрек - Горган является частью международного транспортного коридора «Север-Юг». 146 км дороги проходит по территории Казахстана, 700 км - Туркменистана и 82 км - Ирана.

В 2014 году в Астане подписано Соглашение о сотрудничестве между Международным информационным агентством «Казинформ» и информационным агентством Монголии «Монцамэ».

Информационное агентство «Монцамэ» является одним из первых медийных организаций Монголии. Основано в 1921 году с названием «Монта» - монгольское телеграфное агентство. Штаб-квартира располагается в Улан-Баторе.

В 2015 году в Нью-Йорке, во всемирно знаменитом зале «Alice Tully Hall» Линкольн-центра, торжественно открылась Неделя искусств Казахстана. Главная цель мероприятия - ознакомление мировой общественности с культурой, традициями и искусством казахского народа.

В 2016 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присудил Государственную премию в области литературы и искусства создателям полнометражного художественного фильма «Кунанбай», повествующего о судьбе Кунанбая Оскенбайулы - отца великого казахского мыслителя, поэта Абая.

Премия была присуждена соавтору сценария, режиссеру - народному артисту Казахстана Досхану Жолжаксынову, художнику-постановщику Рустаму Одинаеву, а также актерам Нурсифат Салыковой и Айдосу Бектемиру.

В 2016 году состоялось открытие Почетного консульства Республики Казахстан в словенском городе Нова-Горица, в консульский округ которого входят приморские регионы Республики Словения. Его возглавил известный предприниматель, председатель правления компании «HIT» Димитрий Пицига.

Нова-Горица расположена в западной части Словении и является крупнейшим городом и новым экономическим центром региона Словенское приморье.

В 2017 году в столице Индии - Нью-Дели - на территории исторического комплекса «Кутб-Минар» была проведена фотовыставка «Неизвестный Казахстан».

За 2 дня с фотовыставкой о Казахстане ознакомились свыше 50 тысяч иностранных туристов и жителей Индии, которые посетили знаменитый исторический комплекс, входящий в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2019 году в г. Нур-Султане прошло мероприятие «Выдающаяся личность тюркского мира», в рамках которого состоялась презентация книги известного турецкого публициста, профессора Кюршада Зорлу о Нурсултане Назарбаеве «Назарбаев көшбасшылығы: Ұлы даланың өрлеуі».

«Сегодняшнее время требует тесного сотрудничества и налаживание связей между Казахстаном и Турцией и сближения. На сегодня Нурсултана Назарбаева знают хорошо в тюркском мире. Мы считаем развитие Казахстана - расцветом Великой степи», - сказал Кюршад Зорлу.

В 2020 году в город Курчатов была доставлена первая станция радионуклидного мониторинга благородных газов, основное назначение которой - проведение радионуклидного мониторинга воздуха с целью регистрации физических продуктов ядерного взрыва (благородных газов), переносимых воздушным путем на большие расстояния. Создание радионуклидной станции в Казахстане позволит усилить воздушный мониторинг в регионе на предмет признаков радиоактивных инертных газов, образующихся в результате ядерных испытаний, будет способствовать усилению режима нераспространения оружия массового уничтожения в мире, а также станет одним из ключевых факторов для дальнейшего развития и укрепления плодотворного сотрудничества Казахстана и других стран в рамках ОДВЗЯИ.

В 2020 году казахстанский полнометражный анимационный фильм «Музбалак» стал лучшим анимационным фильмом сразу на двух международных кинофестивалях - Стокгольмском фестивале кино и телевидения (Швеция) и Международном кинофестивале детских фильмов «Золотая пчела» (Индия, Нью-Дели).