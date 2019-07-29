3 человека погибли и один ранен в результате стрельбы во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли и один ранен во время стрельбы на заправочной станции на юге Франции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местную газету Var-Matin.

Стрельба произошла около 20:00 в воскресенье на заправочнойстанции в городе Ольюль в воскресенье вечером. Среди погибших – двое туристов,которые не были целями нападения и были убиты, попав под перекрестный огонь.

Четвертый пострадавший был госпитализирован с тяжелымиранениями в военный госпиталь Сент-Анн в Тулоне.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал вTwitter, что «используются все средства для выявления и ареста преступников».