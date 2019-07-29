Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    3 человека погибли и один ранен в результате стрельбы во Франции

    29 Июля 2019, 13:42

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли и один ранен во время стрельбы на заправочной станции на юге Франции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местную газету Var-Matin.

    Стрельба произошла около 20:00 в воскресенье на заправочнойстанции в городе Ольюль в воскресенье вечером. Среди погибших – двое туристов,которые не были целями нападения и были убиты, попав под перекрестный огонь.

    Четвертый пострадавший был госпитализирован с тяжелымиранениями в военный госпиталь Сент-Анн в Тулоне.

    Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал вTwitter, что «используются все средства для выявления и ареста преступников».

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков