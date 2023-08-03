3 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

48 лет назад (1975) родился БАЙШУЛАКОВ Алмат Муратович - прокурор Восточно-Казахстанской области.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник прокурора Бостандыкского района г. Алматы (1997-1999); прокурор управления, старший прокурор отдела прокуратуры г. Алматы (1999-2002); старший прокурор департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, помощник генерального прокурора Республики Казахстан (2002-2003); директор департамента законодательства, подзаконных актов МЮ РК (2003-2005); начальник отдела по надзору за применением законов в финансово-кредитной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2005-2006); прокурор Илийского района Алматинской области (2006-2007); прокурор Бостандыкского района г. Алматы (2007-2008); начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (2008); начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры г. Алматы (2008-2009); заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2009-2011); заместитель прокурора г. Астаны (2011-2018); советник председателя правления, директор департамента АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (2018-2019); руководитель Службы контроля департамента контроля и мониторинга закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2019); заведующий отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

43 года назад (1980) Кадырбек Мурат Болатулы - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Туркестанской области.

Родился в городе Шардара Шардаринского района Южно-Казахстанской области. В 2002 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова по специальности «Юриспруденция». В 2005-2007 годах обучался в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в городе Астана и получил степень магистра юриспруденции.

Трудовую деятельность начал исполняющим обязанности прокурора в отделе по надзору за законностью судебных актов и исполнительных производств Казыбекбийской районной прокуратуры Карагандинской области, где работал с 2002 по 2003. 2007-2008 г. судья в № 2 суда Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области: 2008-2009гг. заместитель начальника отдела бюджетного планирования, финансово-экономического обеспечения и управления государственными активами Министерства охраны окружающей среды РК. 2009-2010 г. заместитель директора Департамента экономики и финансов Министерства охраны окружающей среды РК; 2010-2011 г. заместительакима Енбекшиказакского района Алматинской области.

2011-2012 г. заместитель директора Департамента кадрового обеспечения Агентства по делам государственной службы РК. 2013-2014г начальник Управления Северо-Казахстанской области Агентства по делам государственной службы РК по Северо-Казахстанской области - председатель Дисциплинарного совета. 2014-2016 г. Заместитель главы депатртамента по делам коррупции по Мангистауской области. 2016-2021г - аким города Арыс Туркестанской области; 2021-2023г. занимал должность акима Жетысайского района Туркестанской области.

На занимаемой должности – c января 2023 года.