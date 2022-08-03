3 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

50 лет назад (1972) родился АБИЛЬДАЕВ Азамат Рахатович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, экономист; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, юрист.

Трудовая деятельность: управляющий директор крестьянского хозяйства «Алмаз» (1999-2004); генеральный директор ТОО «Агрофирма Түрікпен» (2004-2007); президент ТОО «Торгово-финансовый холдинг «ПромИнвестАзия» (2007-2009); председатель наблюдательного Совета, консультант ТОО «Торгово-финансовый холдинг «ПромИнвестАзия» (2009-2010); президент ТОО, ПО «Қазақстан тас өнімдері» (2010-2011); президент ТОО «Корпорация «Казгранит» (2011-2012); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2012-2016); консультант ТОО «Агрофирма Түрікпен», заместитель председателя Демократической партии Казахстана «Ақ жол» (2017-2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

47 лет назад (1975) родился БАЙШУЛАКОВ Алмат Муратович - прокурор Восточно-Казахстанской области.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник прокурора Бостандыкского района г. Алматы (1997-1999); прокурор управления, старший прокурор отдела прокуратуры г. Алматы (1999-2002); старший прокурор департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, помощник генерального прокурора Республики Казахстан (2002-2003); директор департамента законодательства, подзаконных актов МЮ РК (2003-2005); начальник отдела по надзору за применением законов в финансово-кредитной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2005-2006); прокурор Илийского района Алматинской области (2006-2007); прокурор Бостандыкского района г. Алматы (2007-2008); начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (2008); начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры г. Алматы (2008-2009); заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2009-2011); заместитель прокурора г. Астаны (2011-2018); советник председателя правления, директор департамента АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (2018-2019); руководитель Службы контроля департамента контроля и мониторинга закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2019); заведующий отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.



