3 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1972) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, экономист; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, юрист.

Трудовая деятельность: управляющий директор крестьянского хозяйства «Алмаз» (1999-2004); генеральный директор ТОО «Агрофирма Түрікпен» (2004-2007); президент ТОО «Торгово-финансовый холдинг «ПромИнвестАзия» (2007-2009); председатель наблюдательного Совета, консультант ТОО «Торгово-финансовый холдинг «ПромИнвестАзия» (2009-2010); президент ТОО, ПО «Қазақстан тас өнімдері» (2010-2011); президент ТОО «Корпорация «Казгранит» (2011-2012); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2012-2016); консультант ТОО «Агрофирма Түрікпен», заместитель председателя Демократической партии Казахстана «Ақ жол» (2017-2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

назад (1974) родился- казахстанский политический и общественный деятель, политолог, публицист, издатель.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, политолог, преподаватель политологии (1996, 1999 - аспирантура).

Трудовая деятельность: вице-президент неправительственной, студенческой организации «Центр политологических исследований» (1993-1996); журналист, политический обозреватель в газете «Деловая неделя» (1995-1997); старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, ответственный редактор научно-аналитического журнала «САЯСАТ» (1997-2000); политический обозреватель в газете «Новое поколение» (1998-2005); директор казахстанского представительства Британского Института по освещению войны и мира (IWPR) (2000-2003); заместитель директора Центрально-азиатского агентства политических исследований (АПИ) (2000-2002); директор по общим вопросам Центра анализа общественных проблем (2001-2002); учредитель и директор консалтинговой, аналитической организации «Группа оценки рисков» (KRAG) (с 2002 года); член правления Фонда «Сорос-Казахстан» (2005-2010).

назад (1975) родился- прокурор Восточно-Казахстанской области.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник прокурора Бостандыкского района г. Алматы (1997-1999); прокурор управления, старший прокурор отдела прокуратуры г. Алматы (1999-2002); старший прокурор департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, помощник генерального прокурора Республики Казахстан (2002-2003); директор департамента законодательства, подзаконных актов МЮ РК (2003-2005); начальник отдела по надзору за применением законов в финансово-кредитной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2005-2006); прокурор Илийского района Алматинской области (2006-2007); прокурор Бостандыкского района г. Алматы (2007-2008); начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (2008); начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры г. Алматы (2008-2009); заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2009-2011); заместитель прокурора г. Астаны (2011-2018); советник председателя правления, директор департамента АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (2018-2019); руководитель Службы контроля департамента контроля и мониторинга закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2019); заведующий отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

назад (1980) родился- аким Жетысайского района Туркестанской области.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юриспруденция (2002); Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовая деятельность: прокурор отдела Казыбекбийского района г. Караганда (2002-2004); помощник прокурора Казыбекбийского района г.Караганда, судья районного суда № 2 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (2004-2008); заместитель директора департаментов: бюджетного планирования, финансово-экономического обеспечения и управления государственными активами; экономики и финансов Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, заместитель акима Енбекшиказахского района Алматинской области (2008-2010); заместитель директора департамента кадрового обеспечения государственной службы, заместитель руководителя департамента по Алматинской области, руководитель департаментов по Северо-Казахстанской и Мангыстауской областей - председатель Дисциплинарного совета Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2011-2016); руководитель департамента Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по Мангыстауской области - председатель Совета по этике (01.2016-09.2016); аким г. Арыси Туркестанской области (2016-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.