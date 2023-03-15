3 апреля стартует прием документов для присуждения международной стипендии «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второй поток приема документов в рамках программы «Болашак» начнется 3 апреля и продлится до 28 апреля 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются онлайн через портал государственных услуг – eGov.kz. До конца года будет проведено еще два потока приема заявок на стипендию «Болашак»: с 5 июня по 7 июля, а также с 17 июля по 15 сентября.

В этом году повышены требования к претендентам на присуждение стипендии «Болашак». Теперь кандидаты должны подтвердить знание иностранного языка. При обучении на английском языке претенденты для академического обучения должны представить сертификат IELTS с результатом не ниже 6.0 из 9.0, стажеры – 5.0 из 9.0.

Кроме того, в начале года расширен список квотных категорий для академического обучения в ведущих зарубежных вузах. Для поддержки поступающих введены льготные категории для инженерно-технических кадров и медицинских специалистов. Благодаря этим нововведениям казахстанские медики и технари могут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии «Болашак».

В целом, в этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировки – 110 стипендий.



