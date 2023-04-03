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      История Казахстана

    3 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    3 Апреля 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День рождения штрих-кода

    Именно в этот день в 1973 году компания IBM представила универсальную технологию линейного штрихового кодирования.

    Штрих-код - компьютерный тип счисления, где комбинация полосок разной толщины и с разным расстоянием между ними соответствует определенной цифре. Цифры от 0 до 9 записываются в двух или трех вариантах (сетах). Во всех штрих-кодах (за очень редким исключением) в начале, середине и конце присутствуют пары тонких параллельных линий, чуть длиннее остальных. Это так называемые «полосы безопасности».

    СОБЫТИЯ

    В2009 году в Алматы состоялось торжественное гашение двух художественных почтовых марок серии «Европа», посвященных Международному году астрономии. На новых марках изображены портрет Галилея и телескоп на фоне пейзажа.

    В 2010 году общественный фонд «Социальный консорциум Ассамблеи народа Казахстана» создал Театр наций Казахстана.

    Новый театр осуществляет свою деятельность в форме антрепризы, спектакли могут идти на нескольких языках одновременно, то есть артисты некоторую часть своей роли могут исполнять на родном языке. Это первый в Казахстане подобный театр.

    В 2011 году в Турции в городе Невшехир, расположенном в туристической местности Кападокия, известной своими подземными городами и наскальными монастырями, состоялась торжественная церемония открытия улицы имени Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Решение о присвоении одной из центральных улиц имени Н. Назарбаева было принято на заседании городского маслихата г. Невшехир.

    В 2012 году в состав всемирно известного Виртуального хора американца Эрика Уитакера вошли двое казахстанцев.

    Суть этого фантастического проекта состоит в следующем: тысячи людей со всего мира, не видя друг друга, поют заданную композицию на камеру, отсылают записи «дирижеру», а тот склеивает их голоса вместе и получает мелодию невиданной красоты и мощи.

    В последнем проекте хора - исполнении произведения Уитакера Water Night - приняли участие 3756 человек из 73 стран мира.

    В2013 году в Алматы в память о выдающемся хирурге, обладавшем филигранной техникой и широким профилем, Нуртасе Казыбаеве появилась мемориальная доска.

    Нуртас Казыбаев был ученым-практиком, повлиявшим на внедрение в республике передовых методов хирургического лечения и оставившим в качестве наследия и достояния отечественной медицины 50 научных работ, а также 5 уникальных изобретений для лечения заболевания брюшной полости. За 30 лет профессионального стажа он спас жизни пяти тысяч человек, проведя в общей сложности около 30 тысяч операций, 20 тысяч из которых он провел собственноручно.

    В 2014 году в Бельгии в городе Льеж открылась Академия велоспорта известного казахстанского велосипедиста Андрея Кашечкина - филиал казахстанской академии велоспорта. На базе академии предусмотрены все условия - техника, опытные тренеры, спортивный врач, массажист.

    В2018 годужителям и гостям Москвы на проходящей во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства выставке «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства» был представлен уникальный и ценнейший по историческим меркам «Золотой человек» - сакский воин в полном облачении, известный всему миру как символ Республики Казахстан. Из фондов Национального музея Казахстана на выставке также были представлены великолепные изделия мастеров прошлого, утверждающие универсальные представления о красоте и воспроизводящие уникальный код - коллекция золотых изделий, датируемая VII-ІІІ вв. до нашей эры, а также женских украшений из серебра, в которую вошли более 170 предметов ювелирного искусства XIX- середины XX веков.

    В 2019 году в Актобе на чемпионате Казахстана по плаванию одним из ярких событий стал рекорд страны, установленный Аделаидой Пчелинцевой.

    Спортсменка установила новое высшее достижение Казахстана в плавании на дистанции 50 метров брассом. Рекордным стал результат 00.31.81 секунд.

    В 2021 году заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК, директор Шымкентского городского театра оперы и балета Майра Мухамедкызы стала обладателем премии «BraVo». М. Мухамедкызы получила статуэтку в номинации «Самый популярный классический исполнитель из страны-партнёра» - одну из 15, в которых представлены мировые звёзды, чей талант и вклад в развитие классического искусства достоин высочайших оценок.

    В 2022 году в Караганде представили книгу «Голод 1931-1933 в Центральном Казахстане: сборник архивных документов и воспоминаний», в которой собраны неопубликованные ранее архивные материалы и воспоминания свидетелей голодомора.

    «Целью проекта был сбор архивных документов, а также воспоминаний и интервью семей, где сохранились рассказы о тех трагических временах. Собранные материалы представляют развёрнутую картину последствий сталинской коллективизации в Карагандинской области», - говорит один из составителей издания кандидат филологических наук Лариса Харитонова.

    В 2022 году в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Әзірет Сұлтан» прошла традиционная акция «Дар музею», в рамках которой 75-летний Асылбек Танатарулы решил передать в музей мавзолея исторический трехвековой казан, отлитый из бронзы. Асылбек Танатарулы дал благословение, передав ценный казан в фонд музея, чтобы увековечить память династии.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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