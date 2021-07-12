3,9 тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3899 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 950, город Алматы - 638, город Шымкент - 264, Акмолинская область - 139, Актюбинская область - 55, Алматинская область - 85, Атырауская область - 290, Восточно-Казахстанская область - 68, Жамбылская область - 66, Западно-Казахстанская область - 215, Карагандинская область - 603, Костанайская область - 92, Кызылординская область - 64, Мангистауская область - 126, Павлодарская область - 142, Северо-Казахстанская область - 31, Туркестанская область - 71. Всего в стране выявлены 458724 заболевших.