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    3,5 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области

    6 Января 2023, 03:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Крупные крестьянские хозяйства Актюбинской области выдают товарные кредиты в виде скота для участников проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области. О реализации первого этапа проекта говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На реализацию проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области в 2023 году направят 3,5 млрд тенге. На первом этапе проекта принимают участие жители 24 сельских округов 12 районов. Планируется реализовать 2772 проекта по развитию птицеводства, растениеводства, оснащению кооперативов, развитию малого и среднего бизнеса по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания.

    Отличительной чертой проекта в Актюбинской области являются товарные кредиты, то есть сельчане могут взять кредит в виде скота. На сегодня 19 крестьянских хозяйств выдали около 600 голов скота 38 личным подсобным хозяйствам. Возвращать займ сельчане будут полученным приплодом.

    «Должно быть правильное понимание. Главная цель - оказание поддержки сельским жителям, обеспечение их работой, повышение уровня доходов. Это один из самых актуальных вопросов, решив который, мы сможем решить проблему оттока сельского населения. В соответствии с поставленной Главой государства задачей, работа каждого акима сельского округа, акима района в рамках проекта будет оцениваться не на основе статистических отчетов, а по конкретным результатам», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

    В целях масштабирования первого этапа было принято решение увеличить количество сельских округов, которые смогут принять участие в проекте. Предельная сумма льготного займа может составить около 8,6 млн тенге, а на развитие кооперации - 27,6 млн тенге. Участники проекта будут осуществлять деятельность путем объединения личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственные производственные кооперативы. На сегодня в 12 районах зарегистрировано 27 кооперативов, объединившие 155 личных подсобных хозяйств.

    По поручению акима области сельчан обучат основам птицеводства и другим направлениям, обеспечат необходимыми методическими материалами с рекомендациями.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Сельское хозяйство
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