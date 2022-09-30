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    3,5 млн тенге перевела на счет мошенника актюбинка

    30 Сентября 2022, 15:39

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 3,5 млн тенге лишилась актюбинка, доверившись мошеннику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    39-летней актюбинке позвонил неизвестный, представился сотрудником финансовой организации NBK Invest и предложил заработать на инвестициях. Ничего не подозревающая женщина перевела деньги на счет, указанный злоумышленником. Ущерб составил 3,5 млн тенге.

    По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество». Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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