Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    3,5 млн штук молоди севрюги выпустили в реку Урал

    10 Июля 2022, 04:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного заказа по воспроизводству рыбных ресурсов на 2022 год, в преддверии дня работников рыбного хозяйства РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства выпустил в реку Урал 3,5 млн штук молоди осетровых видов рыб - севрюги, осетра и стерляди, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщил Комитет рыбного хозяйства в Facebook, ранее в рамках госзаказа 29 июня другой осетровый рыбоводный завод, расположенный в городе Атырау, в реку Урал выпустил 3,5 млн штук молоди осетровых, в том числе 729 тыс. штук белуги, 419 тыс. штук осетра и 629 тыс. штук стерляди и 1,723 млн. штук севрюги.

    Таким образом, государственные осетровые заводы выполнили план текущего года.

    Кроме того, в рамках госзаказа в конкурентной среде ТОО «Актау балык LTD» в конце июля и в начале августа текущего года в реку Урал дополнительно выпустит 500 тыс. молоди осетровых видов рыб.

    День работников рыбного хозяйства отмечается во второе воскресенье июля.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    5 Полиция освободила заложников в банке в Астане