3,3 млн тонн вольфрамовой руды будут производить в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 400 человек обеспечит работой проект по добыче вольфрамовой руды в Алматинской области. Об этом на пресс-конференции заявил аким области Канат Бозумбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По словам главы региона, планируется реализация крупного инвестиционного проекта по добыче вольфрамовой руды на месторождении Богуты ТОО «Жетісу Вольфрамы».
В будущем предприятие сможет обеспечить работой 400 человек.
Канат Бозумбаев отметил, что область располагает месторождениями с запасами золота и серебра, вольфрама, меди, свинца и полиметаллов, марганца, мрамора и известняка.
«Планируется реализация крупных инвестиционных проектов, например, добыча вольфрамовой руды на месторождении Богуты ТОО «Жетісу Вольфрамы» мощностью 3,3 млн тонн руды с объемом инвестиций 94,5 млрд тенге и созданием 400 рабочих мест», - рассказал аким Алматинской области Канат Бозумбаев.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области до 2025 года будет восстановлено 114 тысяч гектаров орошаемых земель.