3,2 млрд тенге сэкономили на госзакупках в Жамбылской области в 2022 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Механизм обеспечения эффективности и прозрачности процедур государственных закупок обсудили на совещании в областном акимате в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел совещание по вопросам проведения государственных закупок.

По данным руководителя облуправления государственных закупок Жайыкбая Шалдарова, в 2022 году ведомством проведено 329 лотов на сумму 89 миллиардов тенге. В результате сэкономлено 3,2 миллиарда тенге.

«Согласно утвержденному бюджету развития на 2023 год планируется провести 394 лота на сумму 78,6 млрд. тенге. На сегодняшний день из 115 лотов, организация которых возложена на управление государственных закупок, по 93 лотам поступили заявки от заказчиков, объявлены конкурсы», - отметил спикер, подчеркнув при этом, что для своевременного пресечения и недопущения нарушений в сфере госзакупок проводится камеральный контроль.

Глава региона заслушал ответы акимов районов, руководителей управлений по вопросам, касающимся повестки дня и выразил недовольство относительно проведения госзакупок из одного источника. Нуржан Нуржигитов потребовал прекратить такую практику.

«Госорганы обязаны обеспечить эффективность и прозрачность процедур госзакупок. Необходимо прекратить осуществлять закупки способом из одного источника. Также следует усилить контроль над объемами и эффективностью государственных расходов», - отметил глава региона.

Ответственным лицам были даны конкретные поручения, определеныфсроки для устранения нарушений, отметили в ведомстве.

Фото пресс-служба акима Жамбылской области



