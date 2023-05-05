3,1 трлн тенге обналичили казахстанцы с платежных карт за два месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объём средств, обналиченных с платёжных карт за январь-февраль текущего года, составил 3,1 трлн тг — на 9% больше по сравнению с январём-февралём 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Доля снятия наличных средств от общего оборота по платёжным картам при этом продолжает уменьшаться: с 19,3% за январь-февраль 2022-го до 14,8% за январь-февраль текущего года. Для сравнения: в аналогичном периоде 2021-го показатель составлял 26%, 2020-го — 41,3%, 2019 года — 65,4%.

Средний чек одной операции по обналичиванию средств с платёжной карты растёт третий год подряд; за январь-февраль 2023 года он составил 85,4 тыс. тг, против 76,2 тыс. тг в январе-феврале 2022-го.

Среди регионов РК наибольший объём снятия наличных средств с платёжных карт традиционно пришёлся на финцентр, Алматы: 823,6 млрд тг за январь-февраль 2023 года. Следом идут Астана (345 млрд тг), совокупно Карагандинская и Улытауская области (227,8 млрд тг), а также Шымкент (191,9 млрд тг).

При этом в Алматы, Астане и Шымкенте операции по обналичиванию средств занимают наименьшие по РК доли от совокупного оборота по картам: 9,2%, 14,1% и 14,7% соответственно. Наибольшие же доли были отмечены в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях: здесь на обналичивание пришлось 28,7% и 25,4% от всего оборота по платёжным картам в этих регионах соответственно. Значительную долю в обороте по платёжным картам играло снятие наличных также в Восточно-Казахстанской и Абайской областях: 25,2% на оба региона в совокупности.

В разрезе среды проведения операции по снятию наличных средств значительная доля традиционно пришлась на банкоматы: 2,9 трлн тг за январь-февраль 2023-го — на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На POS-терминалы пришлось 278,9 млрд тг — сразу на 26,2% меньше, чем годом ранее.



