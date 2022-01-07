13:16, 07 Январь 2022 | GMT +6
295 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 295 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 81,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 46,
Алматинская область - 5,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 52,
Северо-Казахстанская область - 61.
Итого выздоровевших в Казахстане – 962 768.