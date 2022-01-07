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    13:16, 07 Январь 2022 | GMT +6

    295 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 295 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 81,

    город Шымкент - 21,

    Акмолинская область - 46,

    Алматинская область - 5,

    Атырауская область - 19,

    Восточно-Казахстанская область - 3,

    Западно-Казахстанская область - 7,

    Карагандинская область - 52,

    Северо-Казахстанская область - 61.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 962 768.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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