295 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 295 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 81,

город Шымкент - 21,

Акмолинская область - 46,

Алматинская область - 5,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 52,

Северо-Казахстанская область - 61.

Итого выздоровевших в Казахстане – 962 768.