294 квартирных вора привлекли к уголовной ответственности за три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД провело широкомасштабную отработку «Квартира». Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 19 по 21 мая в стране была организована широкомасштабная отработка под условным наименованием «Квартира». В проведении операции были задействованы сотрудники криминальной и административной полиции, силами которых за указанный период раскрыто 238 квартирных краж», - сказал Канат Нурмагамбетов.

По данным ведомства, в результате отработки к уголовной ответственности привлечено 294 квартирных вора, в том числе 22 преступные группы.

Ранее сообщалось, что по статистике половина всех преступлений в стране – кражи. И значительная часть их – квартирные».