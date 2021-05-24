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    13:39, 24 Май 2021 | GMT +6

    294 квартирных вора привлекли к уголовной ответственности за три дня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД провело широкомасштабную отработку «Квартира». Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 19 по 21 мая в стране была организована широкомасштабная отработка под условным наименованием «Квартира». В проведении операции были задействованы сотрудники криминальной и административной полиции, силами которых за указанный период раскрыто 238 квартирных краж», - сказал Канат Нурмагамбетов.

    По данным ведомства, в результате отработки к уголовной ответственности привлечено 294 квартирных вора, в том числе 22 преступные группы.

    Ранее сообщалось, что по статистике половина всех преступлений в стране – кражи. И значительная часть их – квартирные».


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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