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    290 субъектов бизнеса работают в рамках проекта Ashyq в Нур-Султане

    4 Мая 2021, 10:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько субъектов бизнеса подключились к работе приложения Ashyq в Нур-Султане, рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Алтай Кульгинов в ходе заседания Правительства, в городе продолжается работа мониторинговых групп как в выходные, так и в будние дни. По его данным, с начала года к административной ответственности привлечено 520 объектов на сумму 110 млн тенге, всего судом приостановлена деятельность 36 объектов.

    «290 субъектов предпринимательства присоединились к платформе Ashyq. Это фитнес-центры, кинотеатры, театры и другие объекты», - сообщил Алтай Кульгинов.

    Ранее аким, доложив о эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил, что на сегодня свыше 114 тысяч человек в Нур-Султане получили первый компонент вакцины от КВИ.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Бизнес Акимат Здравоохранение Цифровой Казахстан Общество Коронавирус в РК
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