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    08:16, 09 Март 2022 | GMT +6

    290 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 2,

    в городе Алматы - 131,

    в городе Шымкенте - 0,

    в Акмолинской области - 23,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 7,

    в Атырауской области - 30,

    в ВКО - 4,

    в Жамбылской области - 1,

    в ЗКО - 6,

    в Карагандинской области - 30,

    в Костанайской области - 0,

    в Кызылординской области – 7,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 25,

    в СКО - 24,

    в Туркестанской области - 0.

    Всего в стране выздоровели 1 277 680 человек от COVID-19.

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