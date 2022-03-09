290 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 131,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 23,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 7,

в Атырауской области - 30,

в ВКО - 4,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 6,

в Карагандинской области - 30,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 25,

в СКО - 24,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровели 1 277 680 человек от COVID-19.