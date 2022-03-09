08:16, 09 Март 2022 | GMT +6
290 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 2,
в городе Алматы - 131,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 23,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 7,
в Атырауской области - 30,
в ВКО - 4,
в Жамбылской области - 1,
в ЗКО - 6,
в Карагандинской области - 30,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 25,
в СКО - 24,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровели 1 277 680 человек от COVID-19.