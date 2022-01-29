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29 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

29 Января 2022 08:00
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29 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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92 года назад (1930-1992) году родился ДЖАНДОСОВ Санджар Уразович - видный общественный и государственный деятель Республики Казахстан, ученый, заслуженный экономист Казахстана.

Родился в г. Алматы. Окончил Кокандский нефтяной техникум (1947, семья после репрессий У. Джандосова была вынужденно уехать в Узбекистан); Казахский государственный университет, экономический факультет (1963); Академию общественных наук, г. Москва (1967).

Трудовая деятельность: инженер, начальник электроцеха на ТЭЦ на нефтепромыслах Косшагыл и Кульсары Гурьевской области (1947-1957); инженер отдела электрификации и автоматизации Госплана Казахской ССР (1957-1963); секретарь Алма-Атинского горкома партии (1968-1971); директор Научно-исследовательского института экономики и планирования при Госплане Казахской ССР (1971-1975); заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК КП Казахстана (1975-1979); председатель Госкомитета по профтехобразованию (1979-1983); председатель Чимкентского облисполкома (1983-1986); председатель Госкомтруда (1986-1989); министр труда и социальной защиты; руководитель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов, президент Конгресса предпринимателей Казахстана (с 1990 года). Был депутатом трех созывов Верховного Совета КазССР.

46 лет назад (1976) родился ОСПАНОВ Берик Серикович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет; Центрально-азиатский университет; Казахский научно-исследовательский институт экономики и организации АПК, аспирантуру и докторантуру.

Трудовая деятельность: экономист опытного хозяйства имени К. Мынбаева Казахского научно-исследовательского технологического института овцеводства (1997-2001); старший научный сотрудник, заведующий отделом Казахского научно-исследовательского института экономики и организации АПК (2001-2002); начальник отдела департамента стратегии развития АПК и сельских территорий Министерства сельского хозяйства РК (2002-2003); заместитель директора по науке Научно-исследовательского института экономики АПК и развития сельских территорий (2003-2004); директор департамента стратегии развития АПК Министерства сельского хозяйства РК (2004-2009); президент АО «КазАгроИнновация» Министерства сельского хозяйства РК (2009); первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (2009-2015); первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии «Нур Отан» (2015-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

38 лет назад (1984) родилась ЕСИМОВА Бахыт Амангельдиновна - заместитель акима Костанайской области.

Родилась в Павлодарской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (2006, по программе «Болашак»).

Трудовая деятельность: менеджер, руководитель аппарата исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (2006-2007); эксперт акционерного общества «Центр развития торговой политики» (2007-2008); начальник управления стратегического планирования и связи с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2008-2010); заместитель начальника управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области (2010-2011); начальник управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области (2011-2013); руководитель аппарата акима Акмолинской области (2013-2015); руководитель ГУ «Управление внутренней политики города Астаны» (2015-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

38 лет назад (1984) родился НАШИРАЛИ Елдос Бигельдиевич - председатель правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ».

Окончил Таразский государственный педагогический университет (2005); Университет Мэсси (Новая Зеландия), выпускник программы «Болашак» (2009).

Трудовая деятельность: главный эксперт Министерства культуры и информации РК (2010-2012); эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2012); эксперт, консультант, инспектор пресс-службы Администрации Президента РК (2012-2016); директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (2016-2018); управляющий директор АО «Агентство «Хабар» (2019-2021); заместитель председателя правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ» (06.2021-10.2021).

На занимаемой должности - с октября 2021 года.
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#История Казахстана   #Дата  
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