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29 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

29 Января 2020 08:00
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29 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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90 лет назад (1930 -1992) году родился ДЖАНДОСОВ Санджар Уразович - видный общественный и государственный деятель Респуболики Казахстан, ученый, заслуженный экономист Казахстана.

Сын репрессированного в 1937 г. Ураза Джандосова. Родилься в городе Алматы. Образование: Кокандский нефтяной техникум (1947, семья после репрессий У. Джандосова была вынужденно уехать в Узбекистан); КазГУ, экономический факультет (1963); Академия общественных наук, Москва (1967).

1947-1957 годы — работал инженером и начальником электроцеха на ТЭЦ на нефтепромыслах Косшагыл и Кульсары Гурьевской области. 1957-1963 годы — инженер отдела электрификации и автоматизации Госплана Казахской ССР. 1968-1971 годы — секретарь Алма-Атинского горкома партии. С 1971 до 1975 — директор Научно-исследовательского Института экономики и планирования при Госплане Казахской ССР. 1975-1979 годы — Зав.отделом науки и учебных заведений ЦК КП Казахстана. 1979-1983 годы — Председатель Госкомитета по профтехобразованию. 1983—1986 — Председатель Чимкентского облисполкома. 1986—1989 — Председатель Госкомтруда. Был депутатом трех созывов Верховного Совета КазССР.

Автор книг по экономике, среди них «Оптимизация отраслевых и региональных комплексов Казахстана» (1975), Принципы оптимизации регионального планирования (1981), Развитие подрядной формы организации и стимулирования труда в промышленности и строительстве Казахской ССР (1988), Развитие социальной сферы областей Казахстана (1989).

Весной 1990-го в Казахстане создана Ассоциация крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов и Санджар Уразович Жандосов (тогда Министр труда и социальной защиты) избран руководителем этой Ассоциации. Также в 1990 году стал Президентом Конгресса предпринимателей Казахстана.

44 года назад (1976) родился ОСПАНОВ Берик Серикович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по аграрным вопросам.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет; Центрально-азиатский университет; Казахский научно-исследовательский институт экономики и организации АПК, аспирантуру и докторантуру.

Трудовая деятельность: экономист опытного хозяйства имени Мынбаева Казахского научно-исследовательского технологического института овцеводства (1997-2001); старший научный сотрудник, заведующий отделом Казахского научно-исследовательского института экономики и организации АПК (2001-2002); начальник отдела департамента стратегии развития АПК и сельских территорий Министерства сельского хозяйства РК (2002-2003); заместитель директора по науке Научно-исследовательского института экономики АПК и развития сельских территорий (2003-2004); директор департамента стратегии развития АПК Министерства сельского хозяйства РК (2004-2009); президент АО «КазАгроИнновация» Министерства сельского хозяйства РК (2009); первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (2009-2015); первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии «Нур Отан» (2015-2016).

На занимаемой должности - с 2016 года.

36 лет назад (1984) родился НАШИРАЛИ Елдос Бигельдиевич - управляющий директор АО «Агентство «Хабар».

Окончил Таразский государственный педагогический университет (2005); Университет Мэсси (Новая Зеландия), выпускник программы «Болашак» (2009).

Трудовая деятельность: главный эксперт Министерства культуры и информации РК (2010-2012); эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2012); эксперт, консультант, инспектор пресс-службы Администрации Президента РК (2012-2016); директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (2016-2018).

На занимаемой должности - с 2019 года.


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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