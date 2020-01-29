29 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны
Такая дата выбрана в честь принятия в 1985 году Делийской декларации, призывающей прекратить гонку ядерных вооружений. Она была принята на состоявшемся в столице Индии совещании глав государств и правительств Индии, Аргентины, Греции, Мексики, Танзании и Швеции.
СОБЫТИЯ
В 1992 году был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран, которые основаны на принципах взаимного доверия, уважения суверенитета и независимости друг друга, соблюдения принципов международной безопасности и направлены на дальнейшее повышение уровня дружественных связей на основе добрососедства, обеспечения политических, экономических интересов и безопасности двух сторон.
В 1998 году с космодрома Байконур стартовал международный экипаж в составе командира Талгата Мусабаева, бортинженера Николая Бударина и космонавта-исследователя Леопольда Эйартца.
Этот день вошел в историю казахстанского космоса как первый полет казахского космонавта в качестве командира международного космического экипажа, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса. Космонавту Талгату Мусабаеву посчастливилось побывать в космосе три раза, два из которых в качестве командира.
В 2010 году казахстанская певица Мария Мудряк стала победительницей профессионального телевизионного конкурса «Raccomandati» в Италии, который транслировался в странах Европы.
На конкурсе Мария Мудряк была единственной иностранкой. Газеты писали, что юной певице из Казахстана не нашлось равных: она покорила публику и собрала больше всех SMS-сообщений зрителей, поставивших ее на первое место.
В 2010 году в китайский город Пекин впервые поступил природный газ из Центральной Азии по газопроводу Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай, что является очень важным событием в сфере энергетического сотрудничества КНР с государствами Центральной Азии.
В 2014 году во французском городе Анже картина «Уроки гармонии» казахстанского режиссера Эмира Байгазина завоевала Гран-при Международного кинофестиваля «Premiers Plams».
Режиссеру также был вручен денежный приз в размере 15 000 евро на продвижение и дистрибуцию фильма во Франции.
В 2016 году в рамках меморандума о сотрудничестве между акиматом города Астана и французским Институтом онкологии имени Гюстава Русси на базе столичного онкологического центра был открыт центр по разведению химиопрепаратов.
Уникальность центра в том, что он обеспечивает точный подбор дозировки химиопрепаратов, в соответствии с международными протоколами лечения онкозаболеваний, и безопасность как для сотрудников, так и для пациентов.
В 2017 году в Алматы в ледовом дворце «Алматы Арена» прошла церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады. 16 огоньков эстафеты, прибывших из городов Казахстана, соединили в одно большое пламя и зажгли чашу Огня, символизирующую начало Игр.
В программу Универсиады вошли 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.
В 2019 году в северной части городища Культобе в Туркестане были найдены останки кокандских жилищ, характерные для XIX века, а на 70 сантиметров ниже этого, можно увидеть останки казахских жилищ, характерных для XVI-XVII веков. Здесь найден тандыр, в котором сохранилась зола, коридор и дверь. Обнаружены также в большом количестве осколки кувшинов различных веков.
Городище Культобе, в котором есть самые первые архитектурные сооружения в Казахстане, построенные во II веке до нашей эры, в некоторых источниках называются Культобе Ясы (Асон). Название Ясы впервые встречается в рукописи армянского царя Гетума I, который совершил путешествие в орду великого монгольского хана Менгу через южные регионы Казахстана.
В 2019 году Астана была включена в международный рейтинг «умных» городов по версии компании IDC. По результатам обследования столица Казахстана достигла уровня зрелости 2.48 балла. Астана стала одним из первых городов в Центральной Азии, который был обследован по данной модели и получил оценку зрелости Smart City.
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