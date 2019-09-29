29 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1957) родился- казахстанский общественный и политический деятель.

Родился в Карагандинской области. Окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, преподаватель истории и обществоведения (1981).

Трудовая деятельность: электрослесарь комбината треста «Карагандажилстрой» (1974-1977); заведующий кабинетом обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома, заведующий отделом Карагандинского обкома ЛКСМК (1981-1985); аспирант, преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой политологии и социологии Карагандинского государственного университета (1985-1994); заместитель председателя Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по государственному строительству и региональной политике (1994-1995); первый заместитель председателя, исполняющий обязанности председателя партии «Народный конгресс Казахстана» (1995-1996); государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента РК (1996-2002); советник президента ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2002-2003); заместитель заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента РК (2005-2007); депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности IV созыва (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016); заместитель председателя - директор департамента организационной, кадровой работы и активов Федерации профсоюзов Республики Казахстан (с 2016 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2007), медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).





назад (1963) родился- руководитель управления государственной инспекции труда и миграции г. Алматы.

Родился в Джамбульской области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1986).

Трудовая деятельность: рабочий в колхозе им. Жданова села Мерке Джамбульской области (1980-1981); технолог в ПВС «Краснооктябрьский», Меркенского района Джамбульской области (1986-1987); старший инженер ПТО Меркенской ПМК-7 (1987-1988); инструктор отдела комсомольских организаций, ответственный организатор райкома комсомола, заведующий отделом комсомольских организаций Меркенского райкома комсомола (1988-1991); главный инженер ХРСУ МП «Жигер» Меркенского района Джамбульской области (1991-1995); главный специалист хозрасчетного отдела Советского райземкомотдела Алматинского городского комитета по земельным отношениям и землеустройству (1995-1996); главный инженер Службы единого заказчика Советского района г. Алматы, директор этой службы (1996-1998); главный специалист отдела экономики и рыночных отношений, начальник отдела коммунального хозяйства аппарата акима Медеуского района г. Алматы (1998-2002); начальник отдела экологической инспекции в Алматинском городском учреждении по реализации природоохранных программ Медеуского района г. Алматы (2002-2003); заместитель начальника управления по государственным закупкам и внешним связям департамента материально-технического снабжения ЗАО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2003-2005); начальник топливно-энергетического отдела, заместитель акима Турксибского района г. Алматы (2005-2007); заместитель акима Медеуского района г. Алматы (2007-2013); аким Жетысуского района г. Алматы (2013-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», Почетной грамотой акима г. Алматы.





назад (1965) родилась- директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Родилась в г. Чимкенте. Окончила Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, психолог (1987).

Трудовая деятельность: психолог, начальник бюро, руководитель социально-психологической службы Карметкомбината (1987-1997); преподаватель кафедры психологии Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова (промышленная психология, психология общения) (1992-1996); преподаватель кафедры социологии Евразийского национального университета им. Л. Гумилева (социология управления, социология средств массовой информации) (1998-2002); директор Института сравнительных социальных исследовании «ЦЕССИ-Казахстан» (1997-2007); главный редактор журнала «Алеуметтану-Sosiology» (с 2009); декан факультета философии и политологии Казахского государственного университета (2007-2010); заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2010-2011); директор РГКП «Институт философии, политологии и религиоведения» Министерства образования и науки РК (2011-2017).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.

Награждена орденом им. Ахмета Байтурсынова (2015); медалями «10 жыл Астана» (2008), «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана», Золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» (2016), юбилейной медалью «25-летие КИСИ при Президенте Республики Казахстан» (2018); нагрудными знаками Министерства и образования науки РК «За вклад в развитие науки Республики Казахстан» (2003) «Ы. Алтынсарин» (2009), «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2014).





назад (1977) родился- председатель правления АО «Казына Капитал Менеджмент».

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, факультет экономики и социологии, Business School of City University of London (Англия), магистратура.

Трудовая деятельность: ведущий банкир АО «Народный банк Казахстана» (с 1999 года); менеджер департамента управления инвестициями ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (2001-2002); менеджер, главный менеджер, заместитель директора департамента корпоративного финансирования АО «НК «КазМунайГаз» (2002-2007); заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз», исполнительный директор по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» (2007-2009); управляющий директор, генеральный менеджер по корпоративным финансам и управлению активами АО «НК «КазМунайГаз»; директор по корпоративному финансированию и управлению активами АО «НК «КазМунайгаз» (2009-2012); заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» (2012-2013); управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» (2013-2016); старший вице-президент - финансовый директор АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2016-2018).





назад (1983) родился- консул Республики Казахстан в городе Астрахани (Российская Федерация).

Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, международное право; в 2016 году получил степень магистра в области международной экономики в Высшей школе экономики г. Белосток (Республика Польша).

Трудовая деятельность: специалист департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК (2005-2007); атташе департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2007-2008); перешел в Канцелярию Премьер-Министра РК (2008); главный эксперт сектора протокола отдела внешних связей и протокола (2008-2011); заведующий сектором протокола отдела внешних связей и протокола (2011-2012); заместитель заведующего отдела внешних связей и протокола (2012-2013); помощник Премьер-Министра РК (2013-2014); советник министра обороны, начальник административного департамента Министерства обороны РК (2014-2016); главный консультант социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК (2016-2017); главный консультант Центра проектного управления канцелярии Премьер-Министра РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

Награжден четырьмя медалями РК.