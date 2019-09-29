29 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день сердца

По инициативе Всемирной федерации сердца впервые был организован в 1999 году, отмечается ежегодно. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и другие международные организации. Первоначально этот день отмечался в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года за ним была закреплена фиксированная дата - 29 сентября.

Целью введения новой даты является повышение осознания в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициирование всеобъемлющих профилактических мер в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».

Международный день глухих

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых. Цель дня - повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди.

Международный день кофе

Праздник, отмечаемый поклонниками кофе и профессиональными бариста в разных странах мира. Свои национальные дни кофе существуют во многих странах. Причем, следует отметить, в круг отмечающих входят не только те страны, где кофе выращивается и экспортируется, но также и те, что известны в мире, как «главные» потребители этого интернационального напитка.

Обычно в День кофе в празднующих его странах проходят различные фестивали кофе, а также всевозможные акции в местных кофейнях.

День труда в Казахстане

Отмечается в последнее воскресенье сентября, установлен Указом Президента Республики в ноябре 2013 года в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста.

Одновременно была учреждена и медаль «Еңбек ардагері» («Ветеран труда»), которую вручают передовикам производства, добившимся высоких результатов в своей трудовой деятельности, работникам со стажем свыше 40 лет, проработавшим в одной отрасли не менее 10 лет.

День машиностроителя в Казахстане

Отмечается ежегодно последнее воскресенье сентября. Праздник ведет свою историю еще с советских времен. Его отмечают не только в Казахстане, но и машиностроители России, Беларуси, Кыргызстана. Он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях». День машиностроителя вошел в число 46 праздничных дат, которые утвердил 31 октября 2017 года Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, подписав Постановление Правительства РК № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялся I Всемирный курултай казахов, в работе которого приняли участие более 600 делегатов из 30 стран, в том числе из Турции, Ирана, Монголии, США, Китая, Австралии, Германии, Англии. Проведение такого конгресса имело огромное значение для развития самосознания, способствовало восстановлению и подъему культуры и обычаев казахского народа.

В 1994 году на международном соревновании по подводному ориентированию, прошедшем в Польше, сборная команда Казахстана впервые в истории страны стала победительницей и обладательницей золотой медали в общекомандном зачете.

В 2000 году в Семее прошел первый Международный фестиваль поэзии «День Абая». В мероприятии приняли участие известные поэты и писатели Казахстана, России, Турции, Японии, поэтическая молодежь и ученые. Абай Кунанбаев (1845-1904) является великим поэтом, писателем, общественным деятелем, основоположником современной казахской письменной литературы.

В 2009 году в рамках совместного проекта Общественного фонда «Зерде» и немецкого Фонда имени Фридриха Эберта была издана книга «Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х годов», основанная на документах из архивных фондов Комитета национальной безопасности РК и материалов следственных дел того времени.

Книга ценна тем, что в ней содержатся сведения, которые невозможно найти в других источниках. Теперь исследователи имеют совершенно новые условия для написания основательных трудов по отечественной истории ХХ века.

В 2011 году былвыпущен трехдисковый сборник оперных арий в исполнении казахстанских мастеров, имеющий огромное значение для культуры Казахстана.

Издание посвящено рождению и эволюции казахстанской оперы, это своеобразная ретроспектива, отражающая три взаимосвязанных процесса. Материал демонстрирует становление оперы как нового для древней казахской культуры европейского жанра, а также развитие казахстанской композиторской школы и историю оперного театра (Государственный академический театр оперы и балета им. Абая), запечатленную его репертуаром и именами исполнителей - певцов и дирижеров.

В 2015 году представители АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» приняли участие в крупнейшей в Европе международной выставке-конференции в области геодезии, геоинформатики и землеустройства «InterGeo-2015» в немецком Штутгарте. Казахстанский выставочный стенд, где была представлена продукция и услуги дистанционного зондирования Земли с отечественных космических аппаратов «KazEOSat-1» и «KazEOSat-2», посетили тысячи участников конференции. Казахстанские специалисты провели переговоры с представителями 50 зарубежных организаций из 30 стран мира.

В 2016 году в Алматы состоялась премьера многосерийного художественного фильма «Алмазный меч», выход которого был приурочен юбилейной дате - 550-летию Казахского ханства. 10-серийный фильм охватывает периоды образования казахской государственности в 1465 году, правления Жанибека и Керея, их сыновей Касыма и Бурундука. За основу киноленты взят 1 том трилогии Ильяса Есенберлина «Кочевники». Сценарий к фильму написали известный казахский писатель Смагул Елюбай и драматург Тимур Жаксылыков.

В 2017 году в румынской Констанце открылось почетное консульство Казахстана, которое своей компетенцией охватывает шесть регионов Румынии - Констанца, Яломица, Кэлэраши, Джурджу, Телеорман и Тулча.

В рамках торжественного мероприятия посол Казахстана в Румынии Даулет Батрашев передал почетному консулу Казахстана Эргину Хаджикалилу патент на осуществление соответствующих полномочий от Республики Казахстан, а также государственную атрибутику для использования в деятельности почетного консульства.

В 2018 году в штаб-квартире ООН состоялась церемония подписания Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма. Разработка данного документа была осуществлена в рамках инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в сентябре 2015 года в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Документ станет важной основой для укрепления международного инструментария и сотрудничества в борьбе с терроризмом. Кодекс поведения заслуживает коллективной поддержки всего международного сообщества и в этой связи выражена надежда на увеличение числа присоединившихся к нему стран в обозримой перспективе.

В 2018 году была одобрена Концепция генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

В 2018 году набор редких изданий на казахском языке был передан в дар библиотеке Центра казахского языка, истории и культуры при Ереванском государственном университете.