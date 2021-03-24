29 паводкоопасных участков определили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По городу Нур-Султану определено 29 паводкоопасных участков. Об этом сообщил начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Нур-Султана Бауыржан Бейсенканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно приказу ДЧС Нур-Султана и РГП «Казгидромет», в феврале и марте сотрудниками совершаются объезды. Был проведен объезд вокруг города Нур-Султана в радиусе 100-150 км по Акмолинский области, где проверяли на влагозапасы в снеге, промерзание почвы. По результатам обследования в феврале, промерзание почвы составляло 84 см, что на 30% больше, чем в прошлом году. Вместе с тем, запас воды в снеге и объем влагозапасов на 20-30% меньше, чем в прошлом году», - сообщил Бауыржан Бейсенканов в ходе брифинга в акимате Нур-Султана.

По данным ДЧС, по городу наблюдаются 29 паводкоопасных участков. По словам начальника управления, на сегодня проводятся работы по вывозу снега, очистке арыков, включая канализационных систем. Также по городу определено 11 полигонов по вывозу снега.

«Несмотря на то, что в этом году намного меньше снега упало, проведена постоянная готовность группировок органов гражданской защиты в составе 663 человека, 185 единиц техники. Дополнительно от коммунальных служб вовлечены 190 человек и 138 единиц техники», - отметил он.

В департаменте обратились к горожанам с просьбой чистить дворы от снега.

«Хочу от ДЧС Нур-Султана ко всем гражданам города, председателям управляющих компаний, ОСИ обратиться: перед началом паводкового периода прошу очистить дворы от снега, льда, очистить арычные системы, потому что при большом потеплении может привести к подтоплению двора», - предупредил Б. Бейсенканов.