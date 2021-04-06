29 пассажиров прилетели без ПЦР-справок в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без ПЦР-справок прибыли в страну 29 граждан РК, передает МИА «Казинформ».

«5 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 22 международных авиарейса из Испании, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Из 2 915 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 886 человек, без справок прибыли 29 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 9 рейсов, 1 324 пассажира, со справками - 1 316, без справок - 8; в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 816 пассажиров, со справками - 795, без справок - 21; в аэропорт Шымкента – 3 рейса, 345 пассажиров, все со справками; в аэропорт Актау – 1 рейс, 144 пассажира, все со справками; в аэропорт Атырау – 1 рейс, 150 пассажиров, все со справками; в аэропорт Караганды – 1 рейс, 134 пассажира, все со справками; в аэропорт Усть-Каменогорска – 1 рейс, прибыли 2 пассажира, все со справками», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

Как сообщили в ведомстве, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 22 граждан РК, прилетевших без справок 4 апреля, тестирование показало отрицательный результат.