29 пассажиров прилетели без ПЦР-справок в Казахстан
«5 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 22 международных авиарейса из Испании, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Из 2 915 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 886 человек, без справок прибыли 29 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 9 рейсов, 1 324 пассажира, со справками - 1 316, без справок - 8; в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 816 пассажиров, со справками - 795, без справок - 21; в аэропорт Шымкента – 3 рейса, 345 пассажиров, все со справками; в аэропорт Актау – 1 рейс, 144 пассажира, все со справками; в аэропорт Атырау – 1 рейс, 150 пассажиров, все со справками; в аэропорт Караганды – 1 рейс, 134 пассажира, все со справками; в аэропорт Усть-Каменогорска – 1 рейс, прибыли 2 пассажира, все со справками», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.
Как сообщили в ведомстве, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа, у всех 22 граждан РК, прилетевших без справок 4 апреля, тестирование показало отрицательный результат.