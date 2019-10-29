29 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





года назад (1916-1994) родился- первый казах, ставший мастером спорта СССР, один из основателей развития спортивного бокса в Казахстане.

Родился в селе Жармыш Мангистауской области. Окончил Киевскую художественную академию и физкультурный институт (1947). Участник Великой Отечественной войны. Болтекулы провёл на ринге 223 встречи, из них в 199 победил, трижды становился чемпионом Казахстана. Приложил большие усилия в подготовку тренеров. Помог в освобождении и трудоустройстве (на тренерскую работу в Алма-Ате) узников КАРЛАГа Густава Кирштейна (немец) и Даулеткерея Мулаева (балкарец).

Работал на киностудии «Казахфильм» художником. Также он был сотрудником газеты «Қазақ әдебиеті» («Казахская литература»). Отказался во время войны от окончания фамилии -ов, заменив на -улы. За это был лишён многих льгот и подвергался нападкам.

В его памяти проводится международный турнир по боксу в Мангистау. Похоронен в кладбище Кенсай.

Решением Казахстанской федерации бокса в 2009 году традиционному международному турниру по боксу памяти Шохыра Болтекулы был присвоен статус класса «А», с правом присвоения победителям турнира звания «Мастер спорта Республики Казахстан» по боксу. Данный турнир входит в календарный план AIBA и носит статус международного.





назад (1923-2017) родился- поэт, литературовед, переводчик, народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры.

Уроженец Павлодарской области. В 1948-1958 годы - заведующий отделом журнала «Пионер», заместитель главного редактора газеты «Қазақ әдебиеті». В 1958-1986 годы - главный редактор журнала «Балдырған».

Первая книга стихов «Қарағанды жырлары» вышла в 1952 году. Автор поэтических сборников «Құрбыма», «Лирика», «Менің Қазақстаным», «Жүрек лүпілі», «Өшпес от», «Өлеңдер мен поэмалар» и др. Около 300 стихотворений М.Алимбаева положены на музыку, став популярными песнями. Является одним из авторов текста Государственного гимна Казахстана. Автор замечательных произведений казахской детской литературы: «Менің ойыншығым», «Отпен ойнама», «Шынықсаң - шымыр боларсың», «Орақ-олақ». За книгу «Аспандағы әпке» присуждена Государственная премия Казахстана. Перевел на казахский язык пословицы и поговорки разных народов мира, которые вошли в книги «666 мақал мен мәтел», «Өрнекті сөз - ортақ қазына», «Мақалнама», «Маржан сөз». Перевел на казахский язык произведения А.Пушкина, М.Лермонтова, Токтагула, Я.Райниса и др. Является одним из переводчиков на казахский язык кыргызского эпоса «Манас». Произведения М.Алимбаева переведены на многие языки народов мира.





назад (1959) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родился в г. Павлодар. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, зооинженер (1983); Северо-Западную академию наук г. Санкт-Петербург.

Трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола СЗВИ (1981-1983); главный специалист, директор совхоза (1983-1992); председатель правления АО «Аксу» (1992-1996); генеральный директор правления представительства «Роснефть» в Республике Казахстан (1996-1997); вице-президент ТОО «Казнефтеком» (1997-1998); главный менеджер ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» на ПНПЗ (1998-2000); первый заместитель генерального директора ЗАО «Республиканский центр «Казимпекс» Комитета национальной безопасности РК (2000-2003); исполнительный директор представительства компании «Siemens AG» (2003-2005); председатель правления Совета директоров корпорации «Корпорация «Казахсельмаш», председатель правления ОЮЛ «Союза машиностроителей Казахстана» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005).





назад (1959) родился- руководитель аппарата акима Туркестанской области.

Родился в Южно-Казахстанской области. Образование высшее, инженер-механик, инженер-экономист.

Трудовая деятельность: старший инженер-технолог Ленгерского районного ПО «Сельхозтехника» (1981-1983); инструктор, секретарь Ленгерского райкома ЛКСМ Казахстана, заведующий сектором Чимкентского обкома ЛКСМ Казахстана, инспектор Чимкентского областного комитета народного контроля, инспектор организационно-аналитического отдела Южно-Казахстанской областной администрации, первый заместитель главы Толебийской районной администрации (1983-1991); заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области - заведующий организационно-инспекторским отделом, аким Шардаринского и Сайрамского района, руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области, первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии «Нур Отан», советник акима Южно-Казахстанской области (1994-2009); аким Толебийского района Южно-Казахстанской области (2009-2016); руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области (2017-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.





назад (1960) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Джамбулской области. Окончил Киргизский государственный университет, экономист (1982).

Трудовая деятельность: старший, главный экономист совхоза (1983-1984); первый секретарь Чуйского райкома ЛКСМК (1984-1986); первый секретарь Джамбулского обкома ЛКСМК (1986-1990); аспирант АОН при ЦК КПСС, Российской академии управления (1990-1993); коммерческий директор малого предприятия «Ад и К» (1993-1994); директор Жамбылской птицефабрики, генеральный директор АО «Аулие-Ата кусы» (1994-1998); аким Байзакского района Жамбылской области (1998-2002); заведующий отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2004); государственный инспектор Государственной инспекции Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента РК (2004-2005); начальник управления земельных отношений г. Алматы (2005-2007); управляющий делами аппарата акима г. Алматы (2007-2008); советник министра транспорта и коммуникаций РК, генеральный директор ТОО «Фирма Казинтерсервис» (2008-2010); аким Шуского района Жамбылской области (2010-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан темір жолына 100 жыл» (2004), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен благодарностью Президента РК (2001). Почетный гражданин Байзакского района Жамбылской области (2009).





назад (1964) родился- председатель Северо-Казахстанского областного суда.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1990).

Трудовая деятельность: юрист строительной компании «Шебер» г. Алма-Ата (1990-1991); судья суда г. Алматы (1995-2000); председатель Жетысуского районного суда г. Алматы (2000-2002); председатель коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда (2002-2008); председатель коллегии по гражданским делам суда г. Алматы (2008-2009); председатель коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда (2009-2010); председатель кассационной судебной коллегии Актюбинского областного суда (2010-2011); председатель Актюбинского областного суда (2011-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.