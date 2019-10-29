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29 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

29 Октября 2019 07:00
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29 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События»

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ДАТЫ

День республики в Турции

Учрежден в память о провозглашении республики в 1923 году. 23 апреля 1920 года в ходе греко-турецкой войны было организовано Великое национальное собрание Турции, которое провозгласило Турецкую Республику. Однако официального признания Турецкая Республика не получила до 1923 года.

Всемирный день борьбы с инсультом

Начало кампании по профилактике инсульта было положено в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения приравняла данное заболевание к масштабной эпидемии со всеми вытекающими последствиями. В связи с этим в 2006 году была образована Всемирная организация по борьбе с инсультом и учрежден данный праздник.

Всемирный день псориаза

Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза. Этот день посвящен людям, больным псориазом или псориатическим артритом и направлен на повышение осведомленности населения о данной проблеме.

СОБЫТИЯ

В 1949 году был основан Ульбинский металлургический завод (УМЗ) - флагман атомной отрасли Казахстана, располагающий одними из крупнейших в мире производственными мощностями по выпуску ядерного топлива для атомных электростанций, являющийся монополистом в выпуске бериллиевой и танталовой продукции среди стран СНГ. Завод известен как надежный партнер и поставщик редких металлов и изделий из них. Продукция УМЗ используется в десятках стран Европы, Америки и Азии.

В 1996 году состоялся первый официальный визит Президента Исламской Республики Пакистан Сардара Фарук Ахмед Хан Лсгари в Казахстан, в рамках которого было подписано совместное казахстанско-пакистанское заявление о перспективах двусторонних отношений.

Президент Пакистана охарактеризовал состояние двусторонних отношений и особо отметил, что первое посольство Пакистана в Центральной Азии было открыто в Алматы.

В 1999 году в сквере у здания Академии наук Казахстана в Алматы был установлен памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Памятник отлит из бронзы на одном из алматинских заводов, установлен на одноименной улице, рядом с фонтаном «Восточный календарь». Авторы проекта - скульптор Анатолий Бичуков, архитекторы Тохтар Ералиев и Анатолий Анчугов.

В 2010 году в Талдыкоргане в рамках реализации президентской программы «Культурное наследие» был открыт памятник Суюнбаю Аронулы. Суюнбай Аронулы (1815-1898) - казахский акын, непревзойденный мастер айтыса, достойный мастер поэтических состязаний и мастер исполнения героических эпосов родился в Узунагачской волости Верненского уезда Джетысуйской области (ныне село Суюнбай Жамбылского района Алматинской области). Акын-импровизатор в своих песнях-раздумьях, в сюжетных поэтических дастанах выражал думы и чаяния простолюдина, с большой искренностью воплощал в художественные образы мечты и идеалы родного народа. С наследием Суюнбая знакомы не только в Казахстане, но и в целом в Центральной Азии.

В 2013 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятную серебряную монету «proof» качества «Чемпионат мира по боксу. Алматы-2013» номиналом 100 тенге.

В 2015 году в Актобе открылась первая в Казахстане видеодиспетчерская служба для слабослышащих граждан. Суть работы новой службы состоит в том, что инвалиды по слуху, не владеющие речью, находясь в любом общественном месте, при возникшей проблеме могут при помощи ноутбука или другого гаджета выйти через Skype на диспетчера, владеющего жестовым языком, и тот разъяснит окружающим его людям, что он хочет.

В 2016 году в Астане в Российском центре науки и культуры состоялась презентация сборника стихов «Муса Джалиль. Избранное», в котором впервые представлены переводы на казахском языке. В уникальное издание вошли 14 произведений из всемирного известного цикла «Моабитская тетрадь» на татарском, русском и казахском языках. Перевод на казахский язык был выполнен членом Союза журналистов Казахстана Муратом Абдрахмановым (1938-2015).

В 2016 году в Уфе в рамках III Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» казахстанский фильм «Кунанбай» Досхана Жолжаксынова удостоен приза имени Амира Абдразакова «За национальный дух».

В 2018 году был создан Казахстанско-румынский инвестиционный Фонд в сфере энергетики, приоритетом которого является реализация энергопроектов, направленных на развитие локального энергетического сектора, а также дальнейшее укрепление позиций КМGI на основном рынке присутствия в Румынии.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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