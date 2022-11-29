29 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

65 лет назад (1957) родился ЖОЛДАСБАЕВ Муратбай Сматаевич - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина, инженер-механик (1981).

Трудовая деятельность: рабочий колхоза «Красный октябрь» Красногорского района Джамбулской области (1975-1976); контрольный механик совхоза «Жана турмыс» Красногорского района Джамбулской области (1981-1982); главный инженер совхоза «Жана турмыс» Красногорского района Джамбулской области (1982-1992); директор совхоза «Сарыбулакский», президент ОАО «Сарыбулак», президент ТОО «Сарыбулак» Кордайского района Жамбылской области (1992-2007); заместитель директора ТОО «KAZEXIM group», директор ТОО «Маис Агро» (Алматы) (2003-2006); заместитель директора по аграрной политике, по производству, первый заместитель генерального директора ТОО «Маис Агро» (Алматы) (2006-2007); аким Кордайского района Жамбылской области (2007-2009); заместитель акима Жамбылской области (2009-2014); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2014-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (1999); медалью «Астана».

51 год назад (1971) родился СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович - член Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-электрик (1994); Казахскую государственную академию управления, экономист (1995).

Трудовая деятельность: ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов РК (1994); начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора бюджетного департамента, директор департамента по государственным закупкам, заместитель директора департамента казначейства, заместитель директора бюджетного департамента, директор департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (1995-2002); директор департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2003); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2003-2006); председатель Агентства по статистике РК (2006-2007); вице-министр финансов РК (01.2007-08.2007); министр экономики и бюджетного планирования РК (2007-2010); помощник Президента РК (2010-2012); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2012-2013); заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Республики Казахстан (2013-2018); аким столицы (2018-2019); заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

Награжден юбилейной медалью «Астана 10 жыл» (2008); отмечен благодарственными письмами Президента Республики Казахстан (2001), Премьер-Министра Республики Казахстан (2005).

44 года назад (1978 году) родился МУХАМЕДЖАНОВ Еркин Танатканулы -заместитель председателя правления АО «РТРК» Казахстан».

Родился в Наурызымском районе Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева (2000 г.)

Трудовая деятельность: внештатный корреспондент Костанайского филиала АО «РТРК «Казахстан» (2000-2001); диктор Костанайского филиала АО «РТРК «Казахстан» (2001-2002); шеф-редактор службы новостей Костанайского филиала АО «РТРК «Казахстан» (2002-2003); редактор-корреспондент Костанайского филиала АО «РТРК «Казахстан»(2003-2003); собственный корреспондент АО «РТРК «Казахстан» ТРЦ Астана ДИАП по Костанайской области (2003-2005); редактор-аналитик ДИАП ТРЦ «Астана» АО «РТРК «Казахстан» (2005-2006); шеф-редактор службы новостей ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2006-2007); шеф-редактор службы новостей ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2007-2010); корреспондент корреспондентского отдела ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2010-2010); специальный корреспондент корреспондентского отдела ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2010-2010); шеф-редактор отдела выпуска ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2010-2011); корреспондент корреспондентского отдела ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2011-2011); шеф-редактор отдела выпуска ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2011-2012); шеф-редактор программы «Апта.kz» АО «РТРК «Казахстан» (2012-2012); руководитель программы «Апта.kz» АО «РТРК «Казахстан» (2012-2015); директор дирекции информационных программ НТК «Казахстан» АО «РТРК «Казахстан» (2015-2017); директор Костанайского филиала АО «РТРК «Казахстан» (2017-2018); директор НТК «Qazaqstan» АО «РТРК «Казахстан» (2018-2022).

На занимаемой должности - с 2022 года.

40 лет назад (1982) родился ОСПАНБЕКОВ Амирбек Канатбекович - руководитель представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

Окончил Карагандинский юридический институт имени Б. Бейсенова МВД РК, юрист (2004); Университет «Туран-Астана», экономист (2012).

Трудовая деятельность: служба в органах внутренних дел Республики Казахстан (2000-2007); помощник депутата Сената Парламента РК (2007-2010); главный консультант отдела по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности (2010-2013); заместитель заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы (2013-2019); заведующий отделом кадровой работы и информационной безопасности аппарата Сената РК (2019-2021); заместитель начальника канцелярии Президента РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.



