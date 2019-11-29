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29 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

29 Ноября 2019 08:00
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29 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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62 года назад (1957) родился ЖОЛДАСБАЕВ Муратбай Сматаевич - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в Джамбулской области. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина, инженер-механик (1981).

Трудовая деятельность: рабочий колхоза «Красный Октябрь» Красногорского района Джамбулской области (1975-1976); контрольный механик совхоза «Жана Турмыс» Красногорского района Джамбулской области (1981-1982); главный инженер совхоза «Жана Турмыс» Красногорского района Джамбулской области (1982-1992); директор совхоза «Сарыбулакский», президент ОАО «Сарыбулак», президент ТОО «Сарыбулак» Кордайского района Жамбылской области (1992-2007); заместитель директора ТОО «KAZEXIM group», директор ТОО «Маис Агро» (г. Алматы) (2003-2006); заместитель директора по аграрной политике, по производству, первый заместитель генерального директора ТОО «Маис Агро» (г. Алматы) (2006-2007); аким Кордайского района Жамбылской области (2007-2009); заместитель акима Жамбылской области (2009-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.

Награжден орденом «Құрмет» (1999); медалью «Астана».


48 лет назад (1971) родился СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович - министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-электрик (1994); Казахскую государственную академию управления экономист (1995).

Трудовая деятельность: ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов РК (1994); начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора бюджетного департамента, директор департамента по государственным закупкам, заместитель директора департамента казначейства, заместитель директора бюджетного департамента, директор департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (1995-2002); директор департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2003); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2003-2006); председатель Агентства по статистике РК (2006-2007); вице-министр финансов РК (01.2007-08.2007); министр экономики и бюджетного планирования РК (2007-2010); помощник Президента РК (2010-2012); заместитель руководителя администрации Президента РК (2012-2013); заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Республики Казахстан (2013-2018); аким города Астана (2018-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награжден юбилейной медалью «Астана 10 жыл» (2008); отмечен благодарственными письмами Президента Республики Казахстан (2001), Премьер-Министра Республики Казахстан (2005).

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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