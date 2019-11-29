29 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Международный день солидарности с палестинским народом

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/32/40) постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

СОБЫТИЯ

В 1985 году открылся Актюбинский областной театр кукол «Алакай», в котором все спектакли играются на двух языках - казахском и русском. С 2001 года коллектив театра «Алакай» дипломант и лауреат многих международных фестивалей театров кукол. В 2007 году театру присвоен титул «Самый профессиональный театр», в 2008 году признан «Театром XXI века».

В 2007 году на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Мадриде принято решение о том, что Казахстан займет пост председателя в ОБСЕ в 2010 году.

В 2010 году в Астане был выпущен первый номер казахстанской англоязычной газеты «The Astana Times», охватывающей все стороны общественной и экономической жизни, рассказывающей о государстве, тем самым способствуя созданию благоприятного имиджа Казахстана.

В 2010 году в Астане был выпущен сборник, посвященный окончательным итогам переписи населения Казахстана 2009 года, в котором опубликованы данные об изменении численности постоянного населения РК по годам проведения переписей, начиная с самой первой - в 1959 году и заканчивая последней - 2009 года.

В 2011 году в Турции открылся бульвар «Казахстан», расположившийся на перекрестке четырех туристических районов провинции Невшехир. Его протяженность 8,5 километров.

В 2013 году Астана стала обладателем диплома VI международного смотра городских практик «Лучший г. СНГ и ЕврАзЭС» городов СНГ в номинации «Город, где хочется жить-2013». Конкурсная комиссия высоко оценила развитие казахстанской столицы по таким критериям, как создание благоприятной экологической среды, комфортных условий проживания горожан, в частности, цветочное оформление городских объектов.

В 2013 году в Гонконге победительницей международного конкурса «Традиции и легенды родного края» стала Арина Кузнецова, учащаяся детской художественной школы №1 Павлодара. Ее рисунок «Музыка ветров» был отмечен специальной медалью и размещен в итоговом каталоге лучших работ. В Гонконг прислали свои картины 12 тысяч юных авторов из 52 стран мира.

В 2016 году в индийском городе Нью-Дели состоялась Международная олимпиада по робототехнике (World Robot Olympiad-2016), по итогам которой национальная сборная Республики Казахстан получила престижную премию LEGO Education Creativity Award за самый креативный и инновационный проект.

В 2017 году в польском городе Румя состоялся Кубок мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями, в котором казахстанка Зарина Примак из Восточно-Казахстанской области заняла 1-ое место в абсолютной весовой категории.

Зарина Примак проживает в городе Шар Жарминского района ВКО, является титулованной спортсменкой - мастером спорта международного класса, двукратной чемпионкой Казахстана и Азии.

В 2018 году была создана электронная версия иллюстрированного каталога «Антология современного казахского изобразительного искусства на казахском, английском и русском языках.

Данный проект является государственным имиджевым шагом, продвигающим лучшие достижения казахстанского художественного сообщества, соответствующие высоким критериям.