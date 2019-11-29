+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -6 °С
USD 386.31 EUR 425.40
RUB 6.03 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

29 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

29 Ноября 2019 07:00
Поделиться:
29 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме

28 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
28 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События» 27 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения» 27 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

Международный день солидарности с палестинским народом

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/32/40) постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

СОБЫТИЯ

В 1985 году открылся Актюбинский областной театр кукол «Алакай», в котором все спектакли играются на двух языках - казахском и русском. С 2001 года коллектив театра «Алакай» дипломант и лауреат многих международных фестивалей театров кукол. В 2007 году театру присвоен титул «Самый профессиональный театр», в 2008 году признан «Театром XXI века».

В 2007 году на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Мадриде принято решение о том, что Казахстан займет пост председателя в ОБСЕ в 2010 году.

В 2010 году в Астане был выпущен первый номер казахстанской англоязычной газеты «The Astana Times», охватывающей все стороны общественной и экономической жизни, рассказывающей о государстве, тем самым способствуя созданию благоприятного имиджа Казахстана.

В 2010 году в Астане был выпущен сборник, посвященный окончательным итогам переписи населения Казахстана 2009 года, в котором опубликованы данные об изменении численности постоянного населения РК по годам проведения переписей, начиная с самой первой - в 1959 году и заканчивая последней - 2009 года.

В 2011 году в Турции открылся бульвар «Казахстан», расположившийся на перекрестке четырех туристических районов провинции Невшехир. Его протяженность 8,5 километров.

В 2013 году Астана стала обладателем диплома VI международного смотра городских практик «Лучший г. СНГ и ЕврАзЭС» городов СНГ в номинации «Город, где хочется жить-2013». Конкурсная комиссия высоко оценила развитие казахстанской столицы по таким критериям, как создание благоприятной экологической среды, комфортных условий проживания горожан, в частности, цветочное оформление городских объектов.

В 2013 году в Гонконге победительницей международного конкурса «Традиции и легенды родного края» стала Арина Кузнецова, учащаяся детской художественной школы №1 Павлодара. Ее рисунок «Музыка ветров» был отмечен специальной медалью и размещен в итоговом каталоге лучших работ. В Гонконг прислали свои картины 12 тысяч юных авторов из 52 стран мира.

В 2016 году в индийском городе Нью-Дели состоялась Международная олимпиада по робототехнике (World Robot Olympiad-2016), по итогам которой национальная сборная Республики Казахстан получила престижную премию LEGO Education Creativity Award за самый креативный и инновационный проект.

В 2017 году в польском городе Румя состоялся Кубок мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями, в котором казахстанка Зарина Примак из Восточно-Казахстанской области заняла 1-ое место в абсолютной весовой категории.

Зарина Примак проживает в городе Шар Жарминского района ВКО, является титулованной спортсменкой - мастером спорта международного класса, двукратной чемпионкой Казахстана и Азии.

В 2018 году была создана электронная версия иллюстрированного каталога «Антология современного казахского изобразительного искусства на казахском, английском и русском языках.

Данный проект является государственным имиджевым шагом, продвигающим лучшие достижения казахстанского художественного сообщества, соответствующие высоким критериям.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив