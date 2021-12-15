29 новых школ открыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестанской области начато строительство 78 школ. Это самый большой показатель в стране. Для этого из казны государства было выделено 18,2 млрд тенге. Из них 2,3 млрд тенге - по программе «Ауыл ел бесігі», 15,9 млрд тенге выделены из областного бюджета. На сегодняшний день завершено строительство и введено в эксплуатацию 29 школ. Об этом было доложено на заседании под председательством первого заместителя акима области Армана Жетписбая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В рамках программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!» было отмечено завершение строительства школьных объектов и ввод в эксплуатацию спортивных объектов на территории области.

В частности, в Байдибекском районе - 1, Казыгуртском районе - 3, Жетысайском - 3, Мактааральском - 5, Сарыагашском - 3, Келесском- 1, Сайрамском - 2, Ордабасинском - 1, Созакском - 2, Толеби - 2, Тюлькубасском - 3, Шардаринском - 1, Кентауском - 1, Туркестанском-1.

Как доложил руководитель управления строительства Туркестанской области Токтар Усупалиев, до конца года ведется работа по вводу в эксплуатацию школ: в Жетысае - 1, Мактаарале - 3, Сарыагаше - 1, Созаке - 1, Толеби - 1, Байдибеке - 2, Ордабасе - 1, Тюлькубасе - 2, Кентау - 2, Толе би-1.

Кроме того, в 2021 году на строительство семи спортивных объектов будет выделено 7,4 млрд тенге. Средства выделены из областного бюджета и предоставляются через программу «Ауыл ел бесігі», программу «Дорожная карта занятости».

По итогам года по программе «Ауыл ел бесігі» введено в эксплуатацию строительство спортивного комплекса в селе Тортколь Ордабасинского района. Остальные шесть объектов перешли на следующий год.

Также на повестке дня были освещены макроэкономические показатели региона с начала года, освоение бюджета области, меры по предотвращению роста цен на социально значимые продовольственные товары и стабилизационная работа. Важные вопросы находятся на особом контроле акима области Умирзака Шукеева.

При годовом плане общая площадь вводимого жилья в Туркестанском регионе составит 800 тысяч квадратных метров. За январь-ноябрь 2021 года объем строительных работ в Туркестанской области составил 252 млрд тенге. Как сообщил руководитель областного управления стратегии и экономического развития Канат Каипбек, объем промышленной продукции в регионе составил 607 млрд тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 864 млрд тенге, объем инвестиций превысил 524,4 млрд тенге.



