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    29 млн кибератак было совершено на Казахстан в июне

    18 Июля 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Государственная техническая служба» сообщает, что с использованием оборудования Единый шлюз доступа к Интернету в июне текущего года заблокировано свыше 29 млн кибератак, передает МИА «Казинформ».

    Отмечается снижение количества инцидентов ИБ, в особенности, инцидентов типа ВПО (на 41,45% по сравнению с предыдущим отчетным периодом) и ботнет (на 46,81% по сравнению с предыдущим отчетным периодом). Наиболее распространенными типами ботнета за отчетный период стали – Mozi.Botnet, njRAT.Botnet и Lethic.Botnet.

    В ходе мониторинга казахстанского сегмента Интернета на наличие угроз и инцидентов ИБ обнаружен ряд уязвимостей, которые несут риски компрометации и доступа к данным.

    К примеру, выявленная уязвимость CWE-521: Weak Password Requirements, использует ненадежный пароль сервера, что облегчает злоумышленникам компрометацию учетных данных.

    А уязвимость CWE-200: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor несет потенциальные риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Для устранения в производственной среде необходимо отключать режим отладки, поскольку он приводит к раскрытию информации о веб-приложениях.

    Во избежание возможных рисков и угроз ИБ Службой выработаны рекомендации и проведены мероприятия по оповещению посредством электронной почты собственников/владельцев ИР и IP-адреса, по которым выявлены уязвимости.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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